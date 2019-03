Sport Huancayo vs. Cantolao se enfrentan hoy por tercera fecha de la Liga 1 

Sport Huancayo vs. Cantolao | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | FACEBOOK LIVE | VÍA GOL PERÚ | VER GRATIS | se enfrentan hoy por la tercera fecha del Torneo Apertura - Liga 1. El partido se jugará a las 8 p.m. en el Estadio Huancayo. Todos los detalles del partido los tendrás en DEPOR.COM.

El ‘Rojo Matador’ y el ‘Delfín’ coinciden en dos cosas: ninguno ha ganado en el Torneo Apertura y solo sumaron un punto. Y hoy en la ‘Incontrastable’, ambos equipos salen por su primer triunfo en la Liga 1.

Tabla de posiciones de la Liga 1 EN VIVO: resultados mientras se juega la fecha 3 del Torneo Apertura | EN DIRECTO



Sport Huancayo llega motivado tras robarle un empate a César Vallejo en Trujillo. Ahora buscará hacerla de local en la Liga 1. Y a su favor tiene que ante Cantolao no ha perdido en casa: sumó tres triunfos.

“Somos autocríticos, no han visto aún la mejor versión de Huancayo”, dijo el portero Salomón ‘Yuyo’ Libman. Cantolao llega dolido tras caer goleado de local ante el sorprendente Binacional.

Eso sí, sus números en altura de 2018 le traen buenos recuerdos a Cantolao: le ganó al ‘Poderoso del Sur’, UTC y Melgar. ¿Quién festejará en Huancayo?

Sport Huancayo vs. Cantolao: alineaciones probables



Sport Huancayo: S. Libman; A. Fuentes, K. Aparicio, V. Balta, M. Corrales; R. Salcedo, M. Valverde, M. Velarde, C. Ross; M. Lliuya, C. Neumann.

DT: Marcelo Grioni



Cantolao: F. Nicosia; C. Cabello, O. Contreras, N. Duarte, V. Salas; P. Albarracín, G. Barreto, J. Castillo, L. Martín; C. Lasso, D. Chávez,

DT: Jorge Araujo