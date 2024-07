Desde Huancayo, Sport Huancayo vs César Vallejo jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 4 del Torneo Clausura 2024, este martes 30 de julio. El partido, en el que ambas escuadras no comenzaron de la mejor manera en este segundo semestre de la Liga 1, arrancará a las 3:00 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

En su último partido, Sport Huancayo sufrió una derrota por 3-0 contra Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Desde el inicio, Cusco FC dominó el encuentro, aprovechando su localía y generando pocas complicaciones para el rival. El primer gol llegó a los 20′, anotado por Luis Ramos. En el segundo tiempo, aunque Sport Huancayo realizó algunos cambios, la situación no mejoró y Cusco FC amplió su ventaja.

A los 50′, Lucas Colitto desbordó por la banda y asistió a Iván Colman, quien definió con calma frente al portero, estableciendo el 2-0. Aunque el ‘Rojo Matador’ tuvo algunas oportunidades para reducir la ventaja, ninguna fue efectiva. Cuando parecía que el marcador no se movería más, Juan Manuel Tevez recibió una falta del portero Joel Pinto dentro del área, y el árbitro sancionó un penal.

La situación del equipo dirigido por Franco Navarro es preocupante, ya que ha sufrido dos derrotas consecutivas. Aunque el equipo ha mostrado carácter en sus partidos, aún no ha encontrado el equilibrio necesario para encaminarse hacia la victoria. A pesar de los ajustes realizados, como la incorporación de Jean Deza, el futbolista aún no ha logrado marcar una diferencia significativa en el rendimiento del equipo.

´Por su parte, César Vallejo, a pesar de las controversias relacionadas con el ‘Caso Guerrero’, consiguió una victoria clave contra UTC en el Estadio Mansiche. Esta victoria fue crucial para superar un mal inicio en la segunda mitad del torneo. Los ‘Poetas’ llegaban al partido tras dos derrotas difíciles frente a Alianza Lima y Melgar, lo que los obligaba a mejorar su rendimiento no solo para satisfacer a sus aficionados, sino también por el orgullo y el espíritu de equipo. Con esta victoria, César Vallejo logró sumar tres puntos importantes y mantener su fortaleza en casa.

Con un gol de Pierre Da Silva a los 64′ y un autogol de Jonathan Segura a los 82′, el equipo de ‘Chicho’ consiguió su primera victoria de la temporada contra UTC de Cajamarca. Fue un partido difícil y disputado que se resolvió finalmente después del primer gol. A pesar de que el ‘Gavilán del Norte’ defendió bien y buscó aprovechar la desesperación de Vallejo, mantuvieron el empate durante el primer tiempo, sin embargo, en la segunda parte, fue para los trujillanos.

Ahora, el equipo dirigido por Guillermo Salas busca mantener su racha positiva, a pesar de que enfrentará un desafío en la altura de Huancayo. Aunque la altura puede ser un obstáculo, el equipo sigue comprometido con sus objetivos y aspira a clasificar a un torneo internacional. Además, la situación entre la UCV y Paolo Guerrero sigue sin resolverse, y con el cierre del libro de pases acercándose, el futuro del delantero permanece incierto.





Sport Huancayo: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 25/07/2024 Cusco 3-0 Sport Huancayo Liga 1 19/07/2024 Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 14/07/2024 Sport Boys 2-1 Sport Huancayo Liga 1 25/05/2024 Sport Huancayo 1-1 UTC Liga 1 18/05/2024 Melgar 4-1 Sport Huancayo Liga 1





César Vallejo: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 25/07/2024 César Vallejo 2-0 UTC Liga 1 20/07/2024 Melgar 5-2 César Vallejo Liga 1 13/07/2024 César Vallejo 2-3 César Vallejo Liga 1 07/07/2024 Universitario de Deportes 0-1 César Vallejo Amistosos 09/05/2024 Defensa y Justicia 0-1 César Vallejo Copa Sudamericana





Sport Huancayo vs César Vallejo: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 07/03/2024 César Vallejo 2-0 Sport Huancayo Copa Sudamericana 18/02/2024 César Vallejo 1-1 Sport Huancayo Liga 1 24/06/2023 Sport Huancayo 2-0 César Vallejo Liga 1 25/03/2023 César Vallejo 0-2 Sport Huancayo Liga 1 17/09/2022 César Vallejo 2-1 Sport Huancayo Liga 1





¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs César Vallejo?

Siguiendo con la programación, Sport Huancayo se enfrentará contra César Vallejo se disputará el martes 30 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 6:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 3:00 p.m.





¿En qué canales ver Sport Huancayo vs César Vallejo?

Por la fecha 4, Sport Huancayo vs César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde jugarán Sport Huancayo vs César Vallejo?

El partido entre Sport Huancayo y César Vallejo, programado para este martes, se disputará en el Estadio Huancayo. Este estadio está situado en el barrio de Ocopilla, en la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín, Perú. Ubicado a una altitud de 3,259 metros sobre el nivel del mar, el estadio cuenta con una capacidad para albergar a 20,000 espectadores y está equipado con iluminación artificial, lo que permite la realización de partidos durante la noche.





