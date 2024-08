Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 20 de agosto de 2024 por la octava fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio IPD de Huancayp. El partido está programado para las 3:15 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Sport Huancayo viene de una victoria por 1-0 sobre Unión Comercio, lo que le proporciona un impulso positivo de cara a su próximo partido. En esta nueva oportunidad, el equipo está decidido a aprovechar al máximo para sumar tres puntos cruciales y mejorar su posición en la tabla de clasificación.

En las últimas jornadas, Sport Huancayo ha mostrado una defensa algo vulnerable, con 5 goles en contra, mientras que su capacidad ofensiva ha sido moderada, anotando 4 goles. Corregir estos desequilibrios será clave para avanzar en el torneo y alcanzar los objetivos que se han propuesto.

En su último partido, Comerciantes Unidos empató 1-1 contra UTC, sumando un punto en su campaña reciente. Su rendimiento en las últimas jornadas ha sido irregular, con 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. En términos de estadísticas ofensivas y defensivas, el equipo ha anotado 4 goles pero ha recibido 8, lo que refleja ciertas dificultades tanto en ataque como en defensa.

Comerciantes Unidos buscará mejorar su consistencia y corregir estos desequilibrios para escalar posiciones en la tabla y fortalecer su desempeño en el Torneo Clausura. Además, necesita de una victoria para comenzar a alejarse de la zona roja en el acumulado.

Sport Huancayo: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 17/8/2024 Unión Comercio 0-1 Sport Huancayo Clausura 2024 11/8/2024 Sport Huancayo 1-1 Universitario Clausura 2024 5/8/2024 Alianza Atlético 1-1 Sport Huancayo Clausura 2024 30/7/2024 Sport Huancayo 1-0 César Vallejo Clausura 2024 25/7/2024 Cusco 3-0 Sport Huancayo Clausura 2024

Comerciantes Unidos: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 15/8/2024 Comerciantes Unidos 1-1 UTC Clausura 2024 3/8/2024 Comerciantes Unidos 1-3 Alianza Lima Clausura 2024 31/7/2024 Atlético Grau 3-0 Comerciantes Unidos Clausura 2024 26/7/2024 Comerciantes Unidos 2-1 Carlos A. Mannucci Clausura 2024 20/7/2024 Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos Clausura 2024

Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 14/3/2024 Comerciantes Unidos 3-2 Sport Huancayo Apertura 2024 11/9/2018 Sport Huancayo 1-0 Comerciantes Unidos Descentralizado 26/5/2018 Comerciantes Unidos 0-3 Sport Huancayo Descentralizado 30/10/2017 Comerciantes Unidos 2-1 Sport Huancayo Descentralizado 21/7/2017 Sport Huancayo 3-1 Comerciantes Unidos Descentralizado

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos?

Siguiendo con la programación, Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos se disputará el martes 20 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m.

¿En qué canales ver Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos?

Por la fecha 8, Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

