Sport Huancayo vs Cusco FC EN VIVO vía DIRECTV y L1 Max por el Torneo Clausura 2025
Sport Huancayo vs Cusco FC EN VIVO vía DIRECTV y L1 Max por el Torneo Clausura 2025

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 19 del . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Este duelo está pactado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Sport Huancayo vs Cusco FC EN VIVO vía DIRECTV y L1 Max por el Torneo Clausura 2025. (Video: Liga 1 Max)
Sport Huancayo vs Cusco FC EN VIVO vía DIRECTV y L1 Max por el Torneo Clausura 2025. (Video: Liga 1 Max)

TAGS RELACIONADOS