Pitazo final. Sporting Cristal, por primera vez en la temporada, no ganó un partido en el Alberto Gallardo: igualó 2-2 ante UTC y los airados reclamos desde la tribuna no se hicieron esperar.

Insultos, amenazas, lisuras desde las gradas dirigidos con nombre y apellido para el portero Patricio Álvarez , que no pasó por alto que se la agarren con él.

Lo peor fue que, según reportan los hinchas ‘cheleros’ que asistieron al duelo, el golero se puso de ‘boca a boca’ con algunos ‘faltosos’ y se agarró los genitales. Ahí sí metió la ‘pata’.

¿Y ahora qué?

Carlos Benavides, gerente general del club, mencionó que ya hablaron con el ‘Pato’ y el golero aceptó su error. Ofrecerá las disculpas necesarias, aunque no se salvará de una sanción.

“Patricio y el club hemos conversado para que él, personalmente, haga llegar las disculpas del caso. Un jugador de fútbol está expuesto a eso y tiene que saber controlar este tipo de cosas para estar a la altura de jugar en un club como Cristal”, explicó Benavides a Capital.

“Me pongo a pensar lo que haría un jugador de 23 años, pero no se le justifica. Reaccionó pésimo, pero le hemos pedido que rectifique. No se hará un show con esto, la sanción no será pública”, añadió el ‘dire’ celeste.