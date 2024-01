El hincha sabe que puede confiar en el técnico brasileño por lo mostrado en la tarde de su presentación, pero aún hay pendientes y asuntos por resolver para terminar de convencerlos. El equipo de Moreira muestra una gran agresividad, pero puede carecer de una banca confiable. Lo mismo con los refuerzos, quienes tienen crédito con la hinchada por lo visto en la pretemporada, pero deberán mantener el nivel.

Aciertos de Moreira

La herencia de Nunes

De media cancha para arriba, Enderson Moreira heredó la forma y el estilo de ataque que había instaurado Tiago Nunes. Que Cristal haya tenido previamente un técnico brasileño el año pasado, fue la base para que el nuevo estratega construya su idea de una manera más rápida.

Moreira también juega de una manera agresiva, como en su momento intentó Nunes, por lo que le fue más fácil que los jugadores adapten su idea. Eso sí, el técnico celeste suele preferir un 4-2-3-1 en vez de un 4-3-3 del año pasado. Sus dos amistosos de pretemporada mandó ese esquema a la cancha.

La apuesta de Leo Díaz

Si bien el año pasado empezó a tener más minutos con Tiago Nunes, Leo Díaz ha encontrado esa oportunidad de oro con Enderson Moreira. La temporada pasada le sirvió para comenzar a tener mayor rodaje, tanto de central como de lateral por izquierda, y esta vez le ha sido más fácil convencer al nuevo DT de meterse al ‘11′. El brasileño apostó por el joven defensa como compañero de Ignacio y viene teniendo una actuación destacable.

Apostar por un joven de 19 años no siempre es fácil, pero Moreira ha visto cualidades y potencial en Leo Díaz, a tal punto de dejar a Gianfranco Chávez (titular en los últimos tres años) en banca. El DT brasileño ve en el jugador un perfil de central con biotipo, buen juego aéreo y proyección internacional. Dependerá de él seguir en esa rumbo.

‘Santi’ por izquierda

Durante la pretemporada, Enderson Moreira optó por poner a Santiago González como extremo por izquierda en lugar de Joao Grimaldo, quien pasó al lado derecho, para mantener a ambos jugadores dentro del ‘11′. La decisión fue arriesgada, pero le salió bien, ‘Santi’ fue una de las figuras de la ‘Tarde Celeste’, marcando un gol y generando un autogol.

El ‘Mago’ mostró su gran velocidad, desmarque y lectura de juego ante la Católica de Chile, pero contra Barcelona poco o nada pudo hacer, tras su expulsión. Más allá de ese episodio, ponerlo por izquierda le da la posibilidad de hacer la diagonal y dejarle la banda a Jhilmar Lora.

Intensidad del equipo

Lo visto en la ‘Tarde Celeste’ debe ser tratado como un modelo a seguir para Enderson Moreira. Cristal hizo todo bien a la hora de presionar, robar el balón y dejar sin espacios al rival. Ese día, los celestes aplicaron una presión alta e intensidad y en un tiempo ya el partido estaba 3-0.

Los extremos jugaron un papel fundamental cortando la salida por abajo, lo mismo que Yoshimar Yotún, quien fue un ‘10′ que se movió por todo el frente de ataque; el mediocampo también se destapó. Cazonatti fue el ‘ancla’ y eso le dio salida a Martín Távara.

Deudas de Moreira

La no dependencia de Yotún

Aunque para nadie es un secreto que Yoshimar Yotún es el capitán y líder de Cristal, la dependencia de ‘Yoshi’ puede jugar en contra esta temporada. Moreira lo puso como un falso ‘10′ en la ‘Tarde Celeste’, para que se moviera por todo el ataque, presionar la salida y juegue incluso al lado de Cauteruccio, y su presencia fue clave para la goleada celeste.

En cambio, durante el amistoso en Miami, Yotún no tuvo su mejor noche y con uno menos la posibilidad de realizar su juego fue menor. Sin un ‘Yoshi’ iluminado, el equipo no encontró quién tome el balón ni comande el ataque celeste ante Barcelona. El reto de Moreira es prever eso y buscar variantes.

‘Caute’ aún no se estrena

Llegó con un ‘CV’ importante y de un grande de Argentina como Independiente de Avellaneda, Martín Cauteruccio aterrizó en la Florida para ser el ‘9′ que Cristal necesita para volver a pelear el título. Sin embargo, en los dos partidos de pretemporada, el uruguayo aún no ha podido estrenarse.

Si bien ha tenido buenos movimientos, no ha podido entenderse del todo con sus compañeros y saliendo del área ha perdido poderío. Más allá de que llega con un cartel de goleador, ‘Caute’ tiene la deuda de no haber podido marcar, por lo que llegará con esa presión al inicio del torneo.

Pendientes de Moreira

‘9′ de recambio

En caso que Martín Cauteruccio se lesione o no pase por un buen momento, su delantero reemplazo es Irven Ávila . El ‘Cholito’, más allá de ser uno de los goleadores vigentes del equipo, no ha convencido del todo en la pretemporada. Su nivel no ha sido el de campañas pasadas, por lo que la falta de ‘9′ o alternativas podría pasarle factura al equipo.

Y es que sino están los dos nombrados, la responsabilidad recaería en los jóvenes Marlon Perea y Diego Otoya. Si bien es la ‘sangre nueva’, que la responsabilidad esté en ellos, de comandar el ataque, es una apuesta arriesgada para un torneo tan largo como la Liga 1, Apertura y Clausura.

El sexto extranjero

Para esta temporada, Cristal contrató a Santiago González, Martín Cauteruccio y Gustavo Cazonatti, para así tener copados cinco de los seis cupos extranjeros, contando a Ignacio y Nicolás Pasquini. Sin embargo, aún tienen un cupo más el cual no ha sido utilizado. Se habló del extremo Vitor Jacaré, pedido de Moreira, pero finalmente no se concretó y el equipo parece estar careciendo de recambios.

No usar el sexto cupo de extranjero podría pasarles factura, ya que Cristal jugará dos torneos, la Liga 1 y la Copa Libertadores, por lo que siempre le vendrá bien recambios y mover el ‘11′ dado la seguidilla de partidos. Dependerá de la dirigencia celeste, cuándo usar ese último fichaje internacional.





