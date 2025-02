Este sábado 1 de marzo, el partido más atractivo de la cuarta fecha de la Liga 1 2025 será el duelo que protagonizarán Sporting Cristal y Alianza Lima. Los celestes son uno de los punteros del campeonato al registrar un empate en Huánuco ante Alianza Universidad, un triunfo ante Sport Boys y otra victoria ante Sport Huancayo en la ‘Ciudad Incontrastable’. En tanto, los íntimos que ya sumaron una derrota en el descentralizado, ante Alianza Atlético en Trujillo, busca no alejarse de los primeros lugares y llegan motivados después de eliminar a Boca Juniors de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Por todo ello, se espera un encuentro de alto voltaje desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, escenario al que solo podrán asistir los hinchas de Sporting Cristal al ser local. Además, el club rimense, más allá de quedar listo para el trascendental duelo, ha preparado una campaña social que beneficiará a los escolares a puertas del inicio de clases. Gustavo Zevallos, director deportivo de los celestes, conversó con Depor acerca de #AlColeConTodo, un programa que busca el apoyo de todos los hinchas cerveceros para recaudar fondos y donar materiales escolares y recursos a 45 comunidades indígenas de nuestro país.

“La idea es beneficiar a miles de niños y niñas. Es un esfuerzo por impulsar la educación y brindar oportunidades a la infancia en situaciones de vulnerabilidad. El club en alianza con la Fundación Oli busca entregar 3.000 kits a escolares, niños, niñas y jóvenes de 45 comunidades indígenas de la Amazonía en Ucayali. Precisamente, esta campaña inicia este sábado, en un partido bastante atractivo, que va a tener a todo el hincha de Cristal reunido en el Nacional y que no solo puede darse cuenta de que trabajamos por alcanzar lo mejor a nivel deportivo, sino también buscamos aportar para una mejor sociedad”, sostiene Zevallos.

Además de apoyar a estas comunidades indígenas, la alianza entre Sporting Cristal y Oli también incluye un respaldo a ReinventED Rímac, el colegio de Sporting Cristal en La Florida con el que el club brinda una educación de alta calidad a sus jóvenes talentos. El año pasado, el ambicioso proyecto de la institución rimense recibió a 40 estudiantes y ahora eleva a 90 alumnos, que más allá de tener como sueño ser futbolistas profesionales, como indica el club, los prepara para ser una mejor persona, una que contribuya a la sociedad.

“Recordar al hincha que la campaña no solo está dirigida a los niños de Ucayali, sino también para el programa académico que tenemos nosotros con ReinventED Rímac. Este año vamos a tener a 90 chicos. Se eleva la cantidad de estudiantes porque el año pasado tuvimos 40 y ahora seguimos elevando los números y esto va a seguir así año tras año. Es importante todo esto para nosotros porque se busca colaborar y apoyar, beneficiar, a todos estos jóvenes que están en el club, que no solo dan todo de sí para ser grandes futbolistas, sino también para que tengan una proyección profesional de no alcanzar ese sueño, porque el camino no es fácil. El club ha entendido perfectamente eso y se busca ese respaldo, un mejor futuro para todos los que pasan por la institución”, sostiene el directivo.

Como indica Gustavo Zevallos, la campaña arranca este sábado en el Estadio Nacional en el duelo contra Alianza Lima. En diversos puntos del escenario se encontrará a voluntarios identificados con el club y el programa #AlColeConTodo, quienes contarán con alcancías físicas y virtuales para que se recolecte los fondos que apoyen a las 45 comunidades indígenas de la Amazonía de Ucayali y también a los estudiantes celestes de ReinventED Rímac. También está disponible una cuenta bancaria de la Fundación Oli en el BCP: ahorros soles 1937121034035.

“Es importante que el hincha y también todos los amantes del fútbol, que ven este deporte como una herramienta de cambio social, que se sumen a esta campaña, a esta iniciativa de Sporting Cristal y de la Fundación Oli. Cualquier monto es bienvenido. Todo va a sumar y en el mismo estadio o a través de nuestros canales de comunicación oficiales van a conocer más novedades al participar de esta campaña como camisetas oficiales autografiadas y otras más experiencias”, finaliza el director deportivo de Sporting Cristal.