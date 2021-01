Hace algunos meses, Alejandro González brindó una entrevista a un medio uruguayo, donde habló sobre sus primeras impresiones al llegar a Sporting Cristal en el 2009. Hoy que el futbolista regresa a La Florida habló sobre aquellas declaraciones y reafirmó su pensamiento al argumental que el cuadro celeste “es una referencia a nivel de Sudamérica”.

“Yo comparé a Cristal con el Real Madrid, lo digo con total naturalidad, tenía 19 años, venía de un equipo bastante chico de Uruguay y las condiciones de trabajo eran bastante precarias. Salir al exterior a un club con la infraestructura que tenía Cristal, para mi fue un cambio importante, lo viví así”, señaló el jugador durante la conferencia de prensa que la institución organizó para darle la bienvenida.

Posteriormente, Alejandro González sostuvo que Sporting Cristal ha crecido mucho en los últimos años, brindando mejores condiciones a todos los integrantes del primer equipo.

“Después, la carrera me llevó a Europa, vi otras realidades y no me arrepiento de haber hecho esa comparación porque a nivel de Sudamérica Cristal es una referencia, es una institución con un orden envidiable y una infraestructura que ha ido evolucionando porque hoy veo un club que ha crecido y que le da a los futbolistas mejores condiciones”, añadió.

En la misma línea, el defensa celeste contó que esta mañana tuvo su primer contacto con Roberto Mosquera, a quien elogió por el trabajo realizado la temporada 2020.

“Hoy tuve la comunicación el profe (Roberto Mosquera). Yo lo conocía deportivamente porque he observado a Cristal jugar, sobre todo en la última temporada. Las conversaciones son privadas, pero me dijo que iba a trabajar para que este año sea un gran año para mi y eso me demuestra que el piensa en el jugador, quiere que el jugador sea el mejor y eso ya muestra la calidad de entrenador que es”, señaló.

