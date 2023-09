Sporting Cristal no selló la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson como esperaba. El empate 1-1 frente a UTC le quitó la oportunidad de encabezar la tabla de posiciones y, con ello, reducir la brecha de puntos con Alianza Lima en el Acumulado. Además, en la segunda parte del certamen están a un punto de Melgar, el líder. No obstante, no todo está perdido, pues los dirigidos por Tiago Nunes tienen cuatro partidos más por disputar y donde podrían nuevamente retomar su ventaja en el campeonato.

Así lo ve Alejandro Hohberg, quien fue crucial en el choque contra el ‘Gavilán del Norte’. Si bien no ingresó desde el inicio del compromiso, sino hasta los 79′ por Washington Corozo, sí fue la clave para que el conjunto de Tiago Nunes logre sacar al menos un punto del partido, al ser quien anotó el gol del empate a los 82′. ¿Qué dijo ‘Ale’ de este resultado en el Estadio Nacional?

“No queríamos dejar pasar la oportunidad de sumar de a tres en casa. Ahora la ventaja se reduce un poco, pero estamos bien”, indicó el jugador al término del compromiso. Asimismo, agregó que “hasta el final intentamos, tuvimos muchas situaciones pero faltó la eficacia, hay que ir a ganar a Cusco”.

Hohberg dejó de ser titular con los rimenses desde la jornada 7 del Clausura. Aquel partido ante ADT sumó nueve minutos, mientras que ante Atlético Grau (9na fecha) estuvo 45′. Se perdió los duelos frente a Municipal (10ma) y Universitario (13va) al quedarse en el banquillo. Ahora, para el choque contra UTC, tuvo la chance, no solo de jugar, también de anotar y darle el empate a su equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Luego del empate 1-1 frente a UTC, Sporting Cristal deberá preparar su siguiente compromiso, el cual será frente a Cusco FC en la ciudad imperial. El duelo está programado para este viernes 29 de setiembre desde las 6:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX y se podrá ver en las plataformas de streaming de Directv GO y Claro TV.

Cabe señalar que el elenco celeste cerró la fecha 15 en el segundo lugar con 30 puntos, uno menos que Melgar, que se ubica como líder. En el Acumulado también está en la segunda casilla, pero con 65 puntos, a seis de Alianza Lima. Además de Cusco FC, los rivales que le restan al conjunto bajopontino son Sport Huancayo, Cienciano y Alianza Atlético.





