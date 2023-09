Era el escenario perfecto para Sporting Cristal: las graderías pintadas de celeste en el Estadio Nacional y la chance de alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson; sin embargo, los bajopontinos no lograron el objetivo e igualaron 1-1 frente a UTC (con este resultado, Melgar continúa en lo más alto del certamen, con un punto más que los rimenses). Tras el compromiso, el director técnico brasileño, Tiago Nunes, habló en conferencia de prensa y si bien analizó lo que fue el desarrollo del cotejo por la fecha 15, no dudó en mostrar su crítica a la actuación del juez Michael Espinoza.

“El árbitro, para mí, es el peor de la Liga 1. No hay duda de eso. El peor árbitro que he visto en 20 años es ese señor. En todos nuestros partidos que ha trabajado, increíble cómo arbitra mal. Solo coincidencia creo, pero es terrible”, precisó el técnico en conferencia de prensa. Asimismo, no dudó en hacer público un pedido a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Y es que, más allá del resultado, Nunes consideró que el juez en cuestión no debería estar nuevamente al frente de un duelo protagonizado por el cuadro bajopontino. “Yo también he pedido un favor a la CONAR: que nunca más ponga a ese árbitro a trabajar en un partido de Cristal, por favor. Ya hay dos partidos nuestros ahí y hoy (lunes), una vez más, para el partido todo el tiempo. Yo sé que ustedes van a rebotar esto, pero por favor CONAR no ponga más ese árbitro”, indicó.

En tienda celeste, Alejandro Hohberg también tomó la palabra y esto fue lo que mencionó sobre el choque con el equipo de Cajamarca: “No queríamos dejar pasar la oportunidad de sumar de a tres en casa. Ahora la ventaja se reduce un poco, pero estamos bien”. Asimismo, el delantero agregó que “hasta el final intentamos, tuvimos muchas situaciones pero faltó la eficacia, hay que ir a ganar a Cusco”.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Luego del empate 1-1 frente a UTC, Sporting Cristal deberá preparar su siguiente compromiso, el cual será frente a Cusco FC en la ciudad imperial. El duelo está programado para este viernes 29 de setiembre desde las 6:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX y se podrá ver en las plataformas de streaming de Directv GO y Claro TV.

Cabe señalar que el elenco celeste cerró la fecha 15 en el segundo lugar con 30 puntos, uno menos que Melgar, que se ubica como líder. En el Acumulado también está en la segunda casilla, pero con 65 puntos, a seis de Alianza Lima. Además de Cusco FC, los rivales que le restan al conjunto bajopontino son Sport Huancayo, Cienciano y Alianza Atlético.





