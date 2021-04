Sporting Cristal se mantuvo invicto en el torneo local, luego de vencer por 1-0 a Universitario de Deportes. Si bien el resultado fue a favor de los celestes, Alejandro Hohberg confesó que no fue un duelo sencillo, pero que en líneas generales “fue un buen partido”.

“Tuvimos un buen primer tiempo. Ellos plantearon un partido en que nos taparon muy bien el medio sector del campo, pero creo que encontramos algunos circuitos, tuvimos algunas situaciones y mediante el gol manejamos bien el resto de la primera parte”, sostuvo el atacante celeste en diálogo con Radio Ovación.

Además, el extremo mencionó que “en el complemento le cedimos un poco el terreno, ellos crecieron y se hizo un partido muy parejo, pero creo que en líneas generales fue un buen partido”. Curiosamente, admitió que fue uno de los partidos donde mejor de sintió, pese a que el año pasado defendió los colores del rival.

“Me sentí muy cómodo ayer en la cancha. Creo que fue el partido que más cómodo me sentí y que me salió mejor las cosas. Tengo que seguir mejorando y creciendo en el rendimiento para seguir ayudando al equipo”, manifestó, sin dejar de lado la alegría que le produjo ver a sus excompañeros de equipo.

Al respecto afirmó que “tengo muy buenos amigos en la ‘U’, así que era un muy lindo partido para jugarlo, por suerte lo ganó Sporting Cristal, creo que estuvimos a la altura del partido. Por momentos, jugando bien y por otros sosteniendo el resultado de buena manera y defendiendo que es un arma válida para ganar esta clase de partidos. En lo personal contento por haber ayudado al equipo con mi gol”.

Más allá de lo contento que se mostró porque regresaran los partidos de los domingos, el atacante celeste no apartó su concentración del próximo reto a enfrentar. “Nos toca Racing que será durísimo, después Alianza, creo que siempre es complicado la seguidilla, pero creemos que estamos con posibilidades de hacer las cosas bien, de encarar bien el campeonato y dar pelea en la Libertadores”.

“Tenemos mucha ilusión de hacer una buena Copa Libertadores, de poder seguir siendo competitivos y tenemos muy claro que no fue el arranque deseado. Iremos a sumar a Argentina para seguir prendidos en el grupo”, finalizó Hohberg.





