La noche del martes, mientras la ADFP premiaba a Percy Liza como la revelación de la Liga 1 2021, el futbolista de Sporting Cristal se encontraba pernoctando en Bélgica para tener su primer acercamiento con el Royal Sporting Club Anderlecht, el club con más títulos del fútbol de dicho país.

Según pudo conocer Depor, el atacante chimbotano interesa mucho al cuadro dirigido por Vincent Kompany. Los violetas y blanco lo tienen en la mira para el próximo mercado de pases.

Ante una posible marcha del futbolista celeste hacía el fútbol belga, Andrés Mendoza tomó la palabra y en base a su basta experiencia en dicho país, afirmó que Liza se encuentra más que listo para jugar en esa liga.

“Creo que sí es el momento para que pueda ir a Bélgica, ya tiene 21 años y allá puede aprender mucho. Yo me fui a los 19 y es un fútbol bastante competitivo. Además tiene talla y es rápido, en biotipo creo que es similar a mí”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Esperemos que Percy Liza pueda irse a Bélgica y se quede, que regrese en 20 años. No como algunos que se van y vuelven al siguiente año. El fútbol en Bélgica no es tan complicado como irse a Alemania o España, es más parecido a Holanda y no creo que Percy Liza tenga ningún problema de adaptarse”, acotó.

El ‘Cóndor’ también fue consultado sobre el desempeño que tuvo Marcos Riquelme en el ataque celeste, jugador que tuvo que decirle adiós al Rímac con un paso poco productivo en cuanto a goles.

“Sporting Cristal tiene su manera de jugar, pero no lo vi con el mismo nivel de la primera parte. Lo que vi de Riquelme, puedo decir que no era como Herrera, que es más delantero. Para mí cuando viene un extranjero tiene que hacer la diferencia y él no lo hizo”, señaló al respecto.









