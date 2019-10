El 'Chorri' está dolido: Brandon Palacios no continuará en Sporting Cristal el próximo año

Se va de Sporting Cristal. Brandon Palacios no continuará en el equipo rimense luego de que su padre, Roberto, señalara que no hay intención del club rimense por extender el vínculo laboral con su hijo.

"El contrato de Brandon en Sporting Cristal termina a fin de año y no va a continuar. No me llamaron de Alianza Lima, pero sí hubo acercamiento de otros clubes importantes", señaló el 'Chorri' en diálogo con 'Las voces del fútbol'.

Roberto Palacios agregó que no esperó que su heredero pase por esta situación en Sporting Cristal, pero que lo ayudará a seguir formándose como profesional en el ambiente futbolístico.

"Como ídolo de Sporting Cristal estoy dolido por la situación con mi hijo. Esto es una experiencia que lo va a ayudar a madurar y aprender que en el fútbol no es todo color de rosas. Cuando las cosas no se dan hay que buscar alternativas", agregó el 'Chorri'.

Por otro lado, Sporting Cristal continúa trabajando con miras a la fecha 10 del Torneo Clausura, en la que los celestes se medirán con Real Garcilaso, este domingo en el estadio Alberto Gallardo.

