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Sporting Cristal se queda con 10: Cabellos fue expulsado tras revisión del VAR por falta contra Cueva
Sporting Cristal se queda con 10: Cabellos fue expulsado tras revisión del VAR por falta contra Cueva
El árbitro acudió al VAR para revisar la acción de Cabellos sobre Cueva y, tras observar las imágenes, decidió mostrarle la tarjeta roja al jugador de Sporting Cristal. La visita afrontará el resto del partido con un hombre menos.
Sporting Cristal se queda con 10: Cabellos fue expulsado tras revisión del VAR por falta contra Cueva (Video: L1 Max)
Sporting Cristal se quedó con diez jugadores en el partido luego de que el árbitro revisara en el VAR una fuerte acción de Cabellos sobre Cueva. La jugada generó la intervención del videoarbitraje y, tras observar las imágenes, el juez determinó cambiar su decisión y mostrarle la tarjeta roja al futbolista celeste.
De esta manera, Sporting Cristal deberá afrontar el tramo final del encuentro con un hombre menos, mientras busca sostener su resultado ante un rival como Sport Boys que tendrá superioridad numérica.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.