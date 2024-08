En ese ambiente que dejó el empate 0-0 entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura, uno de los jugadores más buscados en la zona mixta fue Christofer Gonzales. El mediocampista del cuadro rimense compartió sus sensaciones tras el partido que se jugó en el Estadio Nacional, pero también aprovechó para enviar un mensaje que resonó fuertemente en la Liga 1: su reconocimiento a Universitario de Deportes, su exequipo, y su satisfacción por estar nuevamente jugando con la camiseta celeste.

‘Canchita’ Gonzales no dudó en reconocer el papel que jugó Universitario en su retorno al fútbol peruano. “Universitario me dio la posibilidad de salir de Arabia Saudita”, comenzó Gonzales, haciendo un guiño a la institución merengue. Sin embargo, el mediocampista dejó claro que, a pesar de ese agradecimiento, su corazón siempre ha estado en La Florida.

“Hoy en día estoy en Cristal, donde siempre he querido estar. Agradecido también con Universitario por la oportunidad que me dio de salir de Arabia. Pero bueno, todo quedó ahí nada más. Hoy en día me debo a mi club, me debo a Sporting Cristal, estoy muy contento, muy feliz de haber vuelto acá, donde siempre he querido regresar”, afirmó.

“Lo he manifestado antes de que me vaya, antes de que me tocó irme a Arabia. Por circunstancias no se dio esa posibilidad, pero hoy en día estoy acá, estoy disfrutando y me siento bien, me siento feliz”, añadió Gonzales, apuntando que su regreso a Cristal no es solo un paso profesional, sino también un retorno a un lugar donde se siente feliz.

‘Canchita’ jugó el Torneo Apertura con Universitario de Deportes. (CRÉDITO: GEC)

Un empate que deja tareas pendientes





Sobre el empate ante Alianza Lima, Gonzales no ocultó su frustración por no haber conseguido los tres puntos en un encuentro tan importante. “Para nosotros era importante ganar hoy, era un partido fundamental. Hay que trabajar, corregir algunos errores o detalles que hoy se vieron, hay que mentalizarnos en lo que viene (Melgar), tenemos la semana corta y una final en Arequipa”, dijo.

El empate no ha mermado la confianza de Gonzales en las capacidades del equipo. “Todo está muy apretado, sin duda nuestro objetivo era ganar el partido y no se dio. Hay detalles por mejorar como equipo, ahora tenemos un partido muy importante en unos días que debemos trabajarlo de la mejor manera”, agregó.





La convicción de un club grande





‘Canchita’, consciente del peso de la camiseta que viste, reafirmó el compromiso del equipo con sus hinchas y con su propia historia. “Nosotros tenemos nuestras armas, hay que trabajarlo de la mejor manera estos días, sabemos que Cristal como club grande que somos tenemos que ganar en todos los campos, no hay excusas y debemos trabajar”, sentenció.

El mediocampista también habló sobre su estado físico, una preocupación que ha tenido en los últimos meses. “Me siento bien, físicamente creo que ya estoy bien, que era lo que trataba de encontrar estos meses. Hoy en día me siento bien, estoy disfrutando en el campo de juego, con la identidad que tiene este club para jugar al fútbol, estoy feliz y convencido de que como equipo vamos a tratar de cumplir todos los objetivos posibles”, concluyó.

Christofer Gonzales fue titular en el empate entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Nacional. (Foto: GEC)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?





Los rimenses enfrentarán a Melgar el próximo miércoles 21 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, por la fecha 8 del Torneo Clausura (desde las 7:30 pm.). El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Con el argentino Guillermo Farré, quien llegó para reemplazar al Enderson Moreira, que salió del equipo tras no obtener el Torneo Apertura, los rimenses buscarán seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Para ello, tendrán que vencer a otro rival directo como es Melgar, con el que perdió en el duelo que se enfrentaron por el Apertura.

Sporting Cristal y Melgar jugarán este miércoles en Arequipa. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

Así se define la Liga 1 2024





Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.

Sporting Cristal no se corona campeón nacional desde el año 2020. (Foto: Getty Images)

