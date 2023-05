Poco más de tres años han pasado desde el anuncio que Carlos Lobatón hizo sobre su retiro del fútbol profesional para comunicar que se encargaría de tomar otras labores dentro de Sporting Cristal, generando el pesar de gran sector de la hinchada bajopontina, quien no podía hacer nada para detener el paso del tiempo y evitar que su principal referente cuelgue los botines. Con la intención de tener un partido de despedida a mitad de 2020, ‘Loba’ jamás pensó que una pandemia tomara por asalto al mundo entero, no solo suspendiendo los torneos de fútbol, sino todo tipo de actividad que congregara un número importante de personas.

Con un futuro nada alentador, el exjugador rimense tuvo que resignarse a ver cómo su sueño de despedirse con la camiseta celeste se iba consumiendo con el paso de los días. Sin embargo, este lunes, compartió un mensaje que -sin duda alguna- causará revuelo entre los fanáticos del buen pie del ahora coordinador de fútbol del combinado de La Florida.

Y es que, tras un largo tiempo de espera, Carlos Lobatón pudo -por fin- anunciar que volverá a vestirse de corto para tener un último encuentro con Sporting Cristal, el mismo que aún no tiene fecha confirmada para realizarse, pero que ya tiene a varios a la expectativa para no perderse la cita.

“He leído que aún me faltan jugar 90 minutos. The last dance”, sostuvo el reconocido exjugador y multicampeón con el combinado bajopontino en sus principales redes sociales, dejando abierta la posibilidad de volver a verlo vestido de corto en los próximos días.

El CV de Carlos Lobatón

Carlos Lobatón fue campeón de la Sudamericana (2003) y Recopa (2004) con Cienciano. Cinco títulos nacionales con Sporting Cristal. Figura de la Selección Peruana en la Copa América 2011, cuando la ‘Bicolor’ ganó la medalla de bronce después de 28 años. Capitán, ídolo, héroe y goleador de los rimeneses. Su única deuda, quizá, fue no haber llevado su calidad al extranjero.

En un sector del campo donde se requiere de destreza física, Lobatón demostró en las últimas dos temporadas que moviéndose poco se puede lograr mucho. Que la velocidad mental siempre será más rápida que los pies. Y eso también lo ayudó para ser un volante goleador. Solo con los rimeneses marcó 98 veces en 493 partidos. Le faltaba poco, poquísimo, para redondear sus festejos y disputas.