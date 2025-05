Su nombre le trae grandes recuerdos al hincha de Sporting Cristal. Carlos Lobatón es uno de los jugadores más queridos que pasaron por la institución celeste en el último tiempo. Jugó casi toda su vida allí, ganó cinco títulos nacionales y es considerado un ídolo; sin embargo, siempre le quedó esa espinita de no haber podido jugar en el extranjero. Y si bien no es de hablar mucho, ‘Loba’ reveló las razones por las que no pudo cumplir ese sueño cuando era futbolista.

En el podcast ‘La Parrilla del Loco’, que conduce el exfutbolista Juan Manuel Vargas, Lobatón contó que tuvo varias ofertas para jugar en el extranjero, pero no había transparencia en la negociación. Para el jugador, el misterio y la falta de claridad en esos asuntos terminaron por hacer que prefiera quedarse en el fútbol peruano.

“Tuve muchas oportunidades, pero ninguna fue tan clara. No es como que venga el tío Félix y te diga: ‘Carlitos, hay 10 panes, 8 son para allá y dos para acá, uno para ti y uno para mí’. Siempre era: ‘hay solo tres panes, vamos’. [...] Entonces, al final me iba a enterar igual. ¿Por qué tanto misterio? Al jugador lo que más le interesa es que le digan la verdad. Si hay una torta de 10 pedazos, tres son para ti y siete hay que repartirlas para todos, y tú aceptas, ya sabes a lo que vas. Pero en el camino hubo muchas trabas así“, reveló.

Carlos Lobatón y 'Loco' Vargas conversaron en el podcast 'La Parrilla del Loco'. (Captura)

Asimismo, detalló que hubo equipos del fútbol argentino y brasileño que lo observaron en su mejor momento en Sporting Cristal y quisieron llevárselo para sus filas; no obstante, las propuestas económicas no eran tan altas como esperaba. Además, para un jugador como él, que en ese entonces ya estaba mayor para el fútbol, era difícil aventurarse a lo desconocido.

“Tuve Rosario Central, Vasco da Gama, Fluminense en 2008. San Lorenzo después de la Copa América 2011. Ahí hubo un problemita. Estaba (Giancarlo) Carmona en San Lorenzo, yo le pregunté cómo era el tema y me dijo: ‘Acá hay un tema con el dinero negro y blanco. Te pagan la mitad y la otra mitad después’. Yo le pregunté: ‘¿Y cómo haces tú?’. ‘Hasta ahorita no veo los dólares’, me respondió. ¿Me voy a traer a mi familia para estar sufriendo? Dije no, déjame ahí. No había algo grande que me haga arriesgar en ese momento", comentó.

A pesar de que para él era un sueño jugar en el extranjero, Lobatón asegura que estuvo tranquilo defendiendo la camiseta de Cristal, club que le dio todo y en el que encontró su lugar en el mundo. “Tampoco es que me haya roto la cabeza (jugar en el exterior), porque decidí entregarme al máximo donde estaba”, apuntó.

Carlos Lobatón es ídolo en Sporting Cristal. (Foto: Facebook/Copa Libertadores de América)

Carlos Lobatón estuvo en los planes de Alianza Lima

En otro momento de la entrevista, el ‘Loco’ le preguntó a ‘Loba’ si en algún momento Universitario o Alianza Lima se acercaron para contar con sus servicios, a lo que el exfutbolista celeste respondió que sí hubo un interés de parte del cuadro blanquiazul.

“En Cienciano, cuando salimos campeones de la Sudamericana en 2003, hubo una llamada de Alianza, pero ya había renovado con Cienciano. Y en ese momento no era más seductor ir a Alianza que a Cienciano. Venía la Recopa, yo estaba chico y quería jugar, quería ganar, y Cienciano me había abierto las puertas. Yo estaba muy cómodo en Cienciano ese 2003, comía gratis, era muy difícil cambiar de equipo en ese momento”.

