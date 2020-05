Carlos Lobatón se convirtió en uno de los máximos referentes de Sporting Cristal a lo largo de su historia futbolística. el exjugador, quien ahora se desempeña en el área administrativa de la escuadra bajopontina, dio a conocer algunas anécdotas que vivió durante su estadía en La Florida, destacando las vividas con los entrenadores que tuvo en el Rímac.

“Hay técnicos con los que aprendí y gocé mucho. Roberto Mosquera, por ejemplo, me enseñó mucho como líder y entrenador. Incluso, él dio la cara en la huelga de futbolistas en 2012. También, aprendí mucho de Juan Reynoso en la forma de ver el fútbol y ser práctico. El mismo Daniel Ahmed, quien me sobaba la espalda antes de los partidos y me decía que frotaba la lámpara antes de jugar. Así son los argentinos, están llenos de cábalas", sostuvo el exjugador celeste en diálogo con Capital Deportes.

Carlos Lobatón fue campeón nacional con Sporting Cristal en cinco oportunidades. Como si fuera poco, el exfutbolista también formó parte de Cienciano en los títulos obtenidos en la Copa Sudamericana y la Recopa, ante River Plate y Boca Juniors, respectivamente.

Plantel de Sporting Cristal también sufrirá reajuste de salarios a causa de la paralización de la Liga 1 por el coronavirus

Ante la cuarentena por el coronavirus, muchos equipos en todo el mundo tuvieron que reducir el suelo de sus futbolistas previa comunicación con ellos y en el Perú no es la excepción. El defensor Gianfranco Chávez contó que el plantel de Sporting Cristal tuvo un recorte salarial debido a la suspensión del torneo y la falta de ingresos económicos.

