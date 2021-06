Sporting Cristal sigue su preparación de cara a su debut en la Copa Bicentenario 2021. Su rival es Cusco FC, al que espera vencer y así avanzar a la siguiente ronda en busca de un nuevo título en el año. Al respecto, Christofer Gonzales se mostró convencido de estar presto a jugar y que el plantel celeste se quedará con el resultado a favor.

“Sin duda estamos muy enfocados en el encuentro del sábado, hemos trabajado durante este tiempo de la mejor manera y estamos muy enfocados. No hay mucho que hablar del rival porque los enfrentamos, siempre jugamos con ellos porque estamos en la misma liga y tenemos la posibilidad de ver videos y poder estudiar al rival”, precisó el volante en conferencia de prensa.

Además, ‘Canchita’ sostuvo que no dejarán perder esta oportunidad de quedarse con el título de la Copa Bicentenario. “Tenemos que jugar con mucha responsabilidad, tratar de hacerlo de la mejor manera, muy concentrados y no regalar nada, no relajarse e ir por todo en ese campeonato”, afirmó.

Christofer Gonzales estuvo alejado alejado algunas semanas de las canchas, debido a una lesión de la cual se viene recuperando. Al respecto, agregó que “tengo una semana entrenando con el equipo y me he sentido muy bien, he ido evolucionando de la mejor manera”. Esto le permitirá estar también en la Copa Sudamericana, aunque ese no haya sido el plan original.

“Siento que hemos ido creciendo, lastimosamente en Copa no pudimos lograr el objetivo que era poder pasar la fase de grupos. Este equipo ha competido pero hay que tener en claro también que solo de competir la gente no se acuerda, los hinchas se acuerdan de los logros. Es algo que no voy a descansar hasta lograr ese objetivo de pasar la fase de grupos porque es algo que me tracé desde que llegué acá”, dijo.

Finalmente, se refirió a sus compañeros Martín Távara y Jhilmar Lora, quienes fueron convocados a la Selección Peruana, para disputar la Copa América. “Estoy muy feliz por Martín y Jhilmar, desearles lo mejor y muchos éxitos para ellos. Estoy convencido que les va a ir muy bien, están en capacidad de competir con cualquier equipo, lo han demostrado”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.