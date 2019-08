Claudio Vivas sobre el retiro de Paulo Gallardo: "Hicimos todo lo posible para convencerlo" 

Claudio Vivas se pronunció por el casi de Paulo Gallardo , quien hace unos días anunció que dejó el fútbol por la religión. El entrenador de Sporting Cristal dijo que hizo todo lo posible para convencerlo y siga jugando por los celestes.

"El me llamó un sábado por teléfono y me dijo que no podía entrenar domingo porque estaba comprometido con Dios. En base a lo charlado, yo puse a todos a trabajar: al psicólogo, a los gerentes y también a gente de la reserva", dijo Claudio Vivas en conferencia de prensa.

El DT de Sporting Cristal contó que incluso los compañeros le hicieron ver realidades de otros colegas que vivieron esta situación pero nada logró hacerlo desistir de su propósito de partir en misión con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

"Es algo muy personal que todos deben respetar. Lamentamos mucho que un joven con mucha capacidad tome esta decisión, a lo mejor es solo un tiempo y toma conciencia de que puede jugar los domingos y los lunes estar con dios. Les aseguro que hicimos todo lo posible para convencerlo", añadió en entrenador.

"Es imposible que entiendan porqué tomé esta decisión, a menos que decidan buscar y aprender de Jesucristo, es un sentimiento inexplicable, sería como querer explicarle a alguien el aroma de algo cuando nunca lo ha probado, casi imposible", declaró Paulo Gallardo en una entrevista publicada en el portal del 'Extremo Celeste'.

