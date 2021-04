Salió con la pierna en alto. Claudio Vivas no se guardó nada al momento de ser consultado sobre la tan polémica salida de Sporting Cristal en 2019, lo que -a la postre- significaría el nombramiento de Manuel Barreto como DT, a quien señaló como uno de los tres principales responsables del término de su vínculo con la escuadra rimense.

“Sin ninguna duda que me cocinaron en Sporting Cristal. Entre Alfonso García Miró, el gerente que ahora trabaja en Alianza Lima (José Bellina) y el entrenador de la reserva de ese año (Manuel Barreto) me cocinaron, lo venían cocinando y no entendí mi salida”, sostuvo el estratega con pasado en el club rimense en diálogo con RPP.

Por otro lado, Claudio Vivas reconoció sentirse tranquilo por la labor desarrollada en Sporting Cristal, donde no solo cosechó resultados importantes, sino también pudo darle rodaje a las jóvenes promesas de ese entonces, quienes sumaron minutos con el primer equipo y ocasionaron que su tiempo de madurez tome menos tiempo.

“No sentí que hubo intromisión en Sporting Cristal. A lo mejor querían un técnico mas vulnerable, pero yo no me deje dominar; logramos vender a (Fernando) Pacheco a Fluminense, cuando jugamos contra Zulia cedimos a (Jesús) Pretell y a (Gianfranco )Chávez a la Selección Peruana”, agregó el entrenador argentino.

Sporting Cristal de local en Lima en la Copa Libertadores

Una luz al final del túnel para cremas y celestes. Universitario y Sporting Cristal podrían recibir a Palmeiras y Sao Paulo, respectivamente, en Lima, según lo dio a conocer CONMEBOL en la programación de encuentros para la primera jornada de la Copa Libertadores 2021.

De darse esto, Sporting Cristal jugaría con el ‘Tricolor’ el martes 20 de abril en el Estadio Nacional, a las 9 y 30 de la noche (hora peruana); mientras que Universitario recibiría en el estadio Monumental de Ate al ‘Verdao’, el miércoles 21 del mismo mes a las 7:00 p.m.

