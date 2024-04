A los celestes les costó el partido por las imprecisiones colectivas, pero a los 15′ apareció el capitán celeste para darle cierta tranquilidad al equipo. Un penal sobre Yoshimar Yotún que el propio jugador cambió por gol le dio la ventaja al elenco de Enderson Moreira, que tuvo que esperar poco más de una hora para el 2-0. Luego de sortear los ataques del Cusco FC, en un contraataque, Santiago González buscó un pase raso a ‘Yoshi’, que José Zevallos terminó por meter en su propia puerta.

Claves del triunfo celeste

El liderazgo del ‘capi’

En partidos complicados, ya sea por la trascendencia del rival o porque al equipo no le sale lo planeado, la figura del capitán, del líder del grupo debe salir a flote. Eso mismo pasó en el Gallardo ante Cusco FC. Los celestes no estaban teniendo su mejor partido, pero pese a ello pudieron abrir el marcador gracias a la jerarquía de Yoshimar Yotún.

‘Yoshi’ recibió un balón de Irven Ávila y dentro del área recibió un empujón de Rubén Ramírez, falta que el árbitro Sebastián Lozano no dudó en cobrar penal. El capitán celeste se paró desde los doce pasos y con la calidad que lo caracteriza no perdonó frente a Andy Vidal. Cristal no estaba mostrando su mejor versión, pero con el resultado a favor y la pelota en pies de Yotún, el partido lo fue manejando.

En su mejor momento

Llegó de Deportivo Maipú, de la segunda de Argentina, sin muchas luces y con la incertidumbre de saber si estaría a la altura de las circunstancias. Cuatro meses después de su llegada, queda claro que Santiago González ha sobrepasado las expectativas del hincha rimense con un importante arranque de año y siendo clave en cada partido en esta recta final.

Si bien los jugadores celestes no brillaron, sacaron adelante el partido y uno de los protagonistas fue el argentino. Así como la fecha pasada en Cusco, el ‘Mágico’ influyó de manera directa en el resultado al protagonizar el segundo gol rimense. En un contraataque, ‘Santi’ se perfiló por la izquierda, le intentó dar un pase a ‘Yoshi’ dentro del área, la pelota se le pasó y José Zevallos la terminó desviando para el 2-0.

Mantuvieron el cero

La victoria celeste no solo se valora por sacar adelante el partido en el que no brillaron, sino porque dejaron su valla invicta. Cusco FC llegó y asustó al arco de Renato Solís, pero en suma cuentas no pudo romper el cerrojo de Ignácio y Gianfranco Chávez, quienes aparecieron más de la cuenta para evitar la caída de su portería y mantener el cero a su favor.

Según Transfermarkt, Ignácio tuvo una calificación de 7.6, con cinco despejes, dos tiros bloqueados, una intercepción y dos entradas efectivas. Por su parte, Gianfranco Chávez, tuvo una nota de 7.3, con 10 despejes, un tiro bloqueado y dos intercepciones. Mientras que el arquero Renato Solís, con un 7.2 realizó tres paradas (dos de ellas dentro del área).

Le costará volver

Luego de cinco fechas debido a un problema hepático, Martín Cauteruccio pudo volver a las canchas. El uruguayo tuvo cerca de media hora ante Cusco FC para volver de a pocos al nivel que mostró en el inicio del campeonato, con múltiples hat-tricks y dobletes. Eso sí, la para le pasó factura, pues no estuvo con ritmo, se falló un par de jugadas de peligro y solo tuvo un remate a puerta.

En una jugada clara, Yotún pudo haber anotado su doblete, pero prefirió asistir a ‘Caute’; sin embargo, el ‘9′ se perdió esa acción. Lo bueno para Cristal es que ya cuenta con su goleador y con el transcurrir de los partido y de los entrenamientos con el equipo, el uruguayo volverá a estar a punto para ser una carta de gol importante.

Martín Cauteruccio es el máximo goleador del torneo, con 13 goles.





