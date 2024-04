Los ‘cremas’ sufrieron más de la cuenta para abrir el marcador, tenían la pelota, pero no eran profundos y las pocas que habían generado no las habían aprovechado. Pero cuando ya no faltaba nada para el descanso, Concha filtró un pase al área y Martín Pérez Guedes colgó al arquero de Unión Comercio (45+2′) para el 1-0. Con el resultado a favor, la situación parecía que pintaba mejor para el equipo de Bustos, pero el ‘Poderoso de Alto Mayo’ salió con otro impulso y Hernán Pérez puso la igualdad (57′), pero tres minutos después, la ‘U’ respondió nuevamente con un centro a la olla de Jairo y la cabeza de ‘MPG’ para cambiarle el rumbo al balón y darle el triunfo a los de Ate.

Martín Pérez Guedes anotó doblete para el 2-1 de Universitario vs. Unión Comercio. (Video: L1 MAX)

Las claves del triunfo crema

El salvador crema

Si hay un jugador que siempre rinde, está en todos lados y mantiene un perfil bajo ese es Martín Pérez Guedes. El volante crema parecía no tener cabida en el equipo de Bustos a inicio de año, por las llegadas de Gonzáles y Concha, pero poco a poco fue demostrando la relevancia y el papel que cumplía en el medio sector por derecha. ‘MPG’ se convirtió en una pieza inamovible para el DT y esta vez se vistió de héroe para anotar su primer doblete con Universitario y traerse los tres puntos de Tarapoto.

Cuando el marcador no se abría y Flores y Valera habían fallado las pocas que había generado la ‘U’, Pérez Guedes se vistió de ‘9′ antes del descanso, el argentino entró al área, recibió un pase de Concha y colgó al arquero Barrios. Si bien la jugada fue observada por el VAR ante un posible offside, fue validada para darle su primera celebración en 10 meses, pero no fue la única. Tres minutos después del empate de Comercio, Jairo lanzó un balón a la olla y ‘MPG’ rompió la trampa del fuera de juego y de cabeza peinó la pelota para el 2-1

Martín Pérez Guedes marcó el 1-0 de Universitario sobre Unión Comercio. (Video: L1 MAX)

De intermitente a asistidor

Si bien la cara de Martín Pérez Guedes aparecerá en todos los flashes por darle el triunfo a los cremas con su doblete, Jairo Concha tambíen tiene crédito al darle el pase a su compañero en las dos jugadas de gol y registrar dos asistencias. El ‘17′ crema no estaba teniendo un buen partido, le costaba mostrarse en Tarapoto, era intermitente, pero en las pocas claras que generó o acabaron en gol o en peligro de gol.

Antes del tanto de Pérez Guedes, Concha había dado un pase clave, un centro para Flores que no pudo aprovechar y tras ello, su participación no estaba siendo la mejor. Le costaba encontrar su ritmo, y aunque hasta ahora no ha mostrado su mejor nivel en la ‘U’, los ‘chispazos’ que tuvo fueron claves. Jairo le filtró el pase a Pérez Guedes para el 1-0 y cuando el partido se había complicado con el 1-1, lanzó un centro al área y ‘MPG’ le cambió la dirección para el triunfo merengue.

Unos brillaron, otros no tanto

La victoria crema se resume en los dos goles de Pérez Guedes y el pie de Jairo Concha, tras ello, la ‘U’ controló el juego y el balón la mayor parte del partido. En parte, gracias a actuaciones destacadas como las de Andy Polo, quien llegó hasta línea de fondo por el lado derecho y fue un peligro constante para Luis Trujillo. Otro punto alto el equipo fue Sebastián Britos con tres paradas para evitar su caída.

Sin embargo, que la ‘U’ haya sufrido más de la cuenta para poder romper el cero, también se debe -en parte- a discretas actuaciones. Segundo Portocarrero no estuvo fino en Tarapoto, le costó asociarse por la izquierda y obligó a Bustos a cambiarlo. Otro que tampoco tuvo su mejor tarde fue ‘Orejas’ Flores, quien se falló una jugada clara que pudo ser gol. El propio Williams Riveros, que venía con sed revancha luego de más de un año de su debut con el equipo en esta misma ciudad, tampoco rindió como otras fechas al ser el eslabón más flojo del tridente de atrás.





