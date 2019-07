La crítica de Claudio Vivas sobre el nivel Nilson Loyola tras su regreso al fútbol peruano

Ni bien regresó del futbol brasileño, muchos hinchas de Sporting Cristal pensaron que Nilson Loyola se convertiría en titular. Y claro, Claudio Vivas, fiel a su estilo, le fue dando confianza al exjugador de la Selección Peruana, pero este aún tiene mucho camino por recorrer.

“Muchos me preguntaron por qué Nilson no juega y es porque aún no está apto para los 90 minutos. Tiene una molestia en los gemelos. Es importante tener jugadores que completen dicha cantidad. Tenemos que valuar bien eso”, reveló el técnico de Sporting Cristal.

Ojo a un detalle. Nilson Loyola arrancó como titular en el duelo por Copa Libertadores que protagonizó Sporting Cristal ante Zulia en Venezuela. Luego, el exjugador de la Selección Peruana fue sustituido por Jair Céspedes.

Con 24 años encima, Nilson Loyola regresó al fútbol peruano con la convicción de regresar a la Selección. El talentoso lateral fue considerado el reemplazo natural de Miguel Trauco.

