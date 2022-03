Cuando Yoshimar Yotún llegó a Sporting Cristal , con apenas 19 años, procedente del José Gálvez de Chimbote, el jugador que lo arropó en La Florida fue Carlos Lobatón , en el 2009. El actual interlocutor del primer equipo y de la reserva rimense guió los primeros pasos del ‘chalaco’, quien figuraba en la nómina del plantel celeste como atacante, siendo la sombra de los experimentados Héctor Hurtado y Junior Aliberti en el equipo que conducía por aquel entonces Juan Carlos Oblitas.

Carlos Lobatón, que ya llevaba cuatro años en el club, fortaleció la relación con Yoshimar Yotún en las concentraciones, tal y como reveló el excapitán de Sporting Cristal en la presentación del mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. “Para nadie es un secreto que tenemos una relación padre e hijo. Hemos crecido juntos como personas y futbolistas”, expresó ‘Loba’.

Yoshimar Yotún recibe la dorsal '27' de Carlos Lobatón

La respuesta del actual volante de la selección peruana no se hizo esperar. Salió del corazón. “De verdad, jamás pensé compartir cuarto contigo desde hace mucho tiempo. Toda mi estadía en Cristal, siempre me aconsejaste y me dejaste conocer a tu familia”, resaltó con voz entrecortada.

Los trece años de amistad se verán reflejados en la historia detrás de la camiseta número 27, que usó Carlos Lobatón durante sus quince años en Sporting Cristal. Una dorsal con sentimiento sanguíneo, que colgó en los vestuarios apenas dejó el fútbol, en el 2019; pero que Yoshimar Yotún, su hijo en este deporte, lucirá en su reestreno como celeste.

“El número 27 lo tuve por mis hijas, fue el mismo día que nacieron. Él (Yotún) sabe la historia, lo que representa, y lo aceptó con cariño. Su trayectoria lo avala. Es una persona hermosa. Espero que le pueda dar los triunfos necesarios para que sigan creciendo Sporting Cristal”, confesó emocionado el ‘Viejo’, como cariñosamente lo llama ‘Yoshi’.

“Estoy muy feliz de portar la 27. Créeme que ahora está pesadita, pero me dará suerte. Somos una familia. Desde que la dejaste nadie la usó en Cristal, será un verdadero honor para mí”, dijo sensiblemente emocionado Yotún, en conferencia de prensa, ante la atenta mirada de sus padres, esposa e hijos. Después del cumplido, el volante reveló el motivo de su regreso a casa. “Pesó mucho el corazón para venir a Cristal”. Eso sí, aclaró que no es un “retroceso” volver al fútbol peruano. “Para mí no lo es. Estoy muy feliz de estar aquí”, subrayó.

Yoshimar Yotún en La Florida junto a su familia.

‘Yoshi’, ‘Canchita’ y ‘Calca′: una volante de selección

En lo futbolístico, el que está emocionado con el regreso de Yotún, al igual que Lobatón, es el técnico Roberto Mosquera, pues tendrá a un mundialista en su oncena. Todo un lujo. Además, podrá armar un mediocampo envidiable, de buen pie y goles.

Con Christofer ‘Canchita’ Gonzales en un nivel superlativo, el reencuentro en el campo puede ser el mismo que el de la selección peruana. Horacio Calcaterra, el actual capitán de Cristal y habitual seleccionado, es otro jugador determinante en el equipo de ‘Mous’. Y si necesitan frescura, suman a Jesús Castillo, un volante mixto con proyección, que también fue considerado por Ricardo Gareca en recientes convocatorias.

Sin embargo, la incorporación del exjugador de Cruz Azul también ocasionó el préstamo de otros jóvenes en el equipo que ya no contaban con espacio. Este es el caso de Diego Soto, de 20 años, jugador de gran proyección, pero que deberá buscar continuidad en otro lugar como San Martín.

Lo mismo hizo Yotún en José Gálvez hasta que ancló en un equipo grande como Cristal, que lo cobijó como su casa. “Yoshimar es un ejemplo para los más jóvenes, quienes lo ven como un ídolo. Estoy agradecido que haya regresado a su casa. Aceptó el reto de jugar el torneo local y la Copa Libertadores”, es el sentir de Juan José Luque, el director deportivo del club bajopontino.

Por lo pronto, el hijo futbolístico de Lobatón, sumó su primer entrenamiento en La Florida, posó con su familia y alista su reencuentro son los hinchas, este domingo, en el Alberto Gallardo, cuando los rimenses reciban a la Academia Cantolao.

“Estoy bien, no he parado de entrenar, me he estado preparando para cuando llegue este momento. Conozco la manera de trabajar del profesor y los compañeros ni que decir. Estoy feliz y con muchas ganas de poder pisar la cancha con esta camiseta”, fue la sincera confesión del nuevo ‘27′ del Rímac.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR