Sporting Cristal: ¿Después de cuánto no tiene un delantero como Emanuel Herrera?

Desde que Luis Bonnet se fue, no llegó otro goleador con ese peso e imposición a Sporting Cristal. De eso no hay duda. No por algo se convirtió en uno de los ídolos del club celeste, que desde hace casi 10 años busca por el extranjero a un ‘9’ que justifique su sueldo a punta de goles. ¿Lo encontró con Emanuel Herrera ?

No nos apuremos en adelantar juicios, pero lo cierto es que el arranque del delantero argentino es demoledor. Ya suma dos dobletes en tres partidos disputados con Sporting Cristal, entre el Torneo de Verano y Copa Sudamericana. Todo lo que toca es gol. Y cuando falla, el hincha –al menos - respira tranquilo y no reniega como lo hacía con las decisiones del uruguayo Diego Ifrán o el panameño Rolando Blackburn.

Si bien es cierto, Herrera es un delantero que logró adaptarse con facilidad al fútbol peruano. Rápidamente, cargó con la responsabilidad del gol en el Melgar de Juan Reynoso, la temporada anterior. Y en casi seis meses, hizo 13. De hecho, pudo hacer más, pero su entorno empresarial lo condujo a tomar una decisión apurada para emigrar a México, a pesar de mantener contrato con el club arequipeño.

Con 30 años encima, Herrera está frente al gran desafío de convertirse en un futbolista histórico, antes que en un mercenario. Al menos, la hinchada de Sporting Cristal es grata y no tiene memoria frágil.

Por eso – y aunque las comparaciones sean odiosas – la ovación se ilusiona con gritar nuevamente los goles de un ‘9’; al que no encontraron ni con el ‘Vagón’ Hurtado, Junior Aliberti, ‘Chino’ Ximénez, Leandro Franco, ‘Picante’ Pereyra o Santiago Silva.

