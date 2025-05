Puede estar varios metros alejado de la pelota, pero su voz siempre se escucha en la cancha. Desde el arco, Diego Enríquez se ha convertido en pieza fundamental en Sporting Cristal, que ayer venció a ADT (2-1) y se puso a un punto de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura. El arquero destacó el esfuerzo de sus compañeros para conseguir la victoria y le puso la mira a los cremas.

Mientras los jugadores iban pasando por zona mixta, Diego Enríquez se detuvo unos minutos para conversar con Depor. El ’1′ de Cristal analizó lo que fue el partido en el Alberto Gallardo. “Ellos encontraron un gol rápido que nos sorprendió un poco. Después tuvimos la pelota, quisimos intentar, ellos cerraron al equipo y se nos hizo complicado, pero nos quedamos con los tres puntos”, afirmó.

Enríquez no dejó de lado la autocrítica. Es que Cristal le dio vuelta al marcador luego de estar 0-1 abajo en los primeros 20 minutos del partido. Un gol de Jhonny Vidales sorprendió al cuadro celeste, que tuvo el partido cuesta arriba y solo remontó con un gol agónico de Maxloren Castro en los descuentos.

Diego Enríquez analizó el partido ante ADT y apuntó a Universitario. (Video: Ubaldo Villalobos)

“Hay momentos en que nos apresuramos con la pelota porque queremos ir por el gol rápido y creo que eso nos desacomoda un poco. Hay que tener paciencia con la pelota, construir bien el juego que tenemos y anotar los goles”, apuntó el guardameta, quien viene teniendo buenas actuaciones.

En ese sentido, Enríquez ve necesario corregir errores y no fallar en el próximo partido: ante Universitario en el Estadio Monumental. “Contra la ‘U’ y Alianza son partidos apartes que hay que jugarlos, donde hay bastante intensidad y adrenalina. Esta semana nos toca corregir y salir de visita. Tenemos que sacar los tres puntos”, sostuvo.

Por último, el arquero celeste se refirió a su rendimiento en los últimos partidos: “Siento que estoy haciendo bien las cosas, pero no me quedo con eso. Quiero seguir esforzándome para crecer cada día. Adentro del campo siempre quiero defender los colores de Cristal, por eso me doy al 100%. Con el ‘profe’ vamos bien, poco a poco corrigiendo algunos aspectos defensivos y así vamos a llegar bien a lo que viene”.

Diego Enríquez es uno de los pilares en Sporting Cristal. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer 2-1 a ADT, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Universitario de Deportes, en compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 22 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión destreamingen la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

