Pumas UNAM finalizó su participación en el Torneo Clausura de la Liga MX y empieza a modificar su plantel para el próximo campeonato. En ese sentido, la directiva decidió no renovar el vínculo con el ecuatoriano Washington Corozo, que aún tiene contrato con Sporting Cristal.

A través de un comunicado en sus canales canales oficiales, la entidad deportiva mexicana anunció la decisión que tomó respecto al futuro del atacante de 23 años. De la misma forma, el club “reconoce el profesionalismo y entrega del jugador durante su estancia en nuestra institución y le desea lo mejor en su carrera profesional”.

Recordemos que Washington Corozo se unió a las filas de Pumas el pasado 1 de julio del 2021, en calidad de préstamo. Desde su llegada, el habilidoso futbolista jugó 34 partidos en la Liga MX, entre el Apertura 2021 y el Clausura 2022, logrando anotar siete goles y brindando una asistencia.

Sin embargo, los últimos meses no fueron tan brillantes para ‘Manchita’, quien no pudo ganarse el puesto de titular y solo fue inicialista en cuatro oportunidades este 2022 en el torneo mexicano. Debido a su poca continuidad, no fue considerado como prioridad para mantenerse en la plantilla de cara a la venidera campaña de los ‘Universitarios’.

Pumas UNAM anunció que no extenderá el vínculo con Washington Corozo.

De esta manera, Washington Corozo tendrá que volver a Sporting Cristal, donde tiene contrato hasta finales del 2023. De no tener alguna otra propuesta, el ecuatoriano volverá a defender la camiseta de los ‘Celestes’, club con el que fue campeón en el 2020.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.