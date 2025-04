Nuevos aires se respiran en La Florida y la necesidad de una mejoría ronda en Sporting Cristal. Desde tienda celeste decidieron cambiar de dirección técnica -tras los malos resultados de Guillermo Farré y su posterior destitución-, por lo que eligieron a un viejo conocido: Paulo Autuori. El estratega brasileño de 68 años vuelve al Perú y tomará las riendas del equipo del Rímac en Liga 1 y Copa Libertadores, con un contrato hasta el 2026. En una de sus primera impresiones, el estratega aprovechó en dejar un mensaje de unión para los hinchas, teniendo en cuenta el distanciamiento que existe entre este y la dirigencia presidida por Joel Raffo.

“El hincha es fundamental. Yo creo que citan la labor de los jugadores. Están ahí todo lo que se puede para sacar adelante los partidos”. A su vez, habló sobre el apoyo en la mejoría de la relación de Raffo con la hinchada: “Es una trabajo de todos”.

Recordado por la ‘purga’ en 2002 por algunas diferencias con los jugadores del equipo en aquel año, Autuori descartó la posibilidad de volver a tomar esta medida en su llegada a la institución. Además, prefirió no dar apuntes sobre posibles refuerzos porque recién conocerá al equipo y necesita hacer un análisis a profundidad.

“No me gusta en el fútbol el ‘ya hizo esto y lo hará de nuevo’ porque todo cambia, hay contextos distintos. Ahora me rehuso a hablar de contrataciones porque no conozco el equipo. De aquí a unos partidos voy a juzgar y a mí no me gusta juzgar a nadie ni nada”, confesó el brasileño.

El ‘flamante’ DT de Sporting Cristal también mencionó que Jorge Soto seguirá formando parte de su comando técnico y será una “pieza fundamental” para el desarrollo del equipo en la temporada. De esta forma, Paulo Autuori buscará apoyarse en profesionales con experiencia interna en el club y que puedan facilitar el proceso de adaptación con el grupo.

Por último, Paulo Autuori se refirió a la proyección con el club para este nuevo proceso, aunque evitó la promesa de resultados positivos de manera inmediata. Para el estratega, existe importancia en lograr un campeonato a fin de temporada, pero también se debería tomar en cuenta otras prioridades.

“Yo no prometo nada. A quien le gusta prometer es a los políticos. Soy un deportista, ganar es bueno y espero que lo logremos. Uno tiene que encarar esto con toda la naturalidad posible. Mucho más importante que campeonar en el fútbol, es campeonar en la vida. Es mucho más complejo y difícil”, finalizó.

Autuori tendrá su debut oficial en el próximo enfrentamiento por Copa Libertadores, cuando viaje a Paraguay y enfrente a Cerro Porteño. Por supuesto, todas las miradas estarán puestas en cómo logrará darle identidad al equipo, ahora con el respaldo de un comando técnico mixto que combina experiencia internacional con raíces celestes.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 0-1 frente a Alianza Atlético de Sullana, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cerro Porteño, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 24 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio La Nueva Olla de Paraguay.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

