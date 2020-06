El plan de entrenamiento que alista Sporting Cristal para evitar lesiones al regreso del torneo

Tras recibir el visto bueno, la Liga 1 ya tiene fechas de reinicio de labores, por lo que los clubes deberán poner en marcha sus planes de reincorporación. Sporting Cristal ha seguido de cerca los entrenamientos de sus jugadores, no solo para que estén en buen estado físico, sino también para evitar posibles molestias, tras su retorno de la cuarentena.

Así lo comentó el fisioterapeuta de Sporting Cristal, Fernando Gilardi, quien manifestó la necesidad de ciertas rutinas que han estado cumpliendo los jugadores rimenses, a fin de prevenir lesiones cuando regresen a las prácticas en campo abierto.

“Pensando que esto iba a durar dos o tres semanas, elaboramos un documento donde planteamos todas las alteraciones que se daban en los distintos sistemas energéticos del cuerpo, en a forma en la que se corre biomecánicamente y cuáles iban a ser las alteraciones que podían llegar a aparecer”, sostuvo el especialista a SConversa.

En tal sentido, precisó que situaciones similares se han visto en el retorno de la Bundesliga, el problema es que en el contexto peruano, el periodo de para ha sido mucho más largo, por lo que viene trabajando en un modelo de trabajo físico que ayude a aminorar el impacto que significa entrenar a campo abierto.

“Nosotros estamos con el comando técnico planificando un protocolo de manera exhaustiva, para que los futbolistas no se sientan mal en los entrenamientos, ya que hacer ejercicios en casa no es lo mismo que practicar en la cancha. No es que los jugadores hayan estado haciendo mal las cosas, sino que es diferente a la exigencia que se necesita para jugar al fútbol”, agregó.

Gilardi precisó que no será un retorno sencillo a las canchas, pero que desde ya vienen trabajando en un esquema de ejercicios que ayude a los jugadores a prevenir lesiones cuando se vuelva a los entrenamientos colectivos. Por lo pronto, se sabe que en los próximos 15 días los rimenses volverán a la Florida para trabajar con miras a la fecha 7 del Apertura.

