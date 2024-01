Sporting Cristal tuvo una presentación espectacular en su estreno en el Torneo Apertura 2024, goleando por 6-2 a ADT en el Estadio Alberto Gallardo. Los hinchas rimenses que se hicieron presentes no solo disfrutaron de la catarata de goles que cayó en el segundo tiempo, sino también de las primeras pinceladas de la idea futbolística que busca implantar Enderson Moreira: un equipo intenso en la recuperación, rápido para atacar por las bandas y contundente en el área con la presencia de Martín Cauteruccio, quien ayer marcó un ‘hat-trick’ –los otros tantos fueron a de Martín Távara, Santiago González e Ignácio da Silva–.

En la conferencia de prensa pospartido, el entrenador brasileño tomó todo con mucha calma y no perdió la perspectiva a pesar del amplio marcador con el que se impuso su equipo. “No podemos imaginar que esto va a pasar en todos los juegos. Estamos empezando muy bien, tenemos que tener mucha tranquilidad, pensar y mentalizarnos en el juego. Cuando ganamos con un marcador amplio, no significa que está todo bien, y cuando perdemos está todo mal”, sostuvo.

En esa misma línea, además de destacar las virtudes que tuvieron sus dirigidos para imponerse a pesar de comenzar con el marcador en contra –Víctor Cedrón marcó el 0-1 parcial que cogió de sorpresa a los ‘cerveceros’–, Moreira tomó nota de aquellos errores que cometieron y que permitieron que ADT se adueñara del trámite en algunos pasajes del encuentro. “Ya observé que tenemos cosas que podemos hacer mejor. Somos un equipo que busca atacar, que busca el gol. El trabajo que hicimos durante la semana, surtió efecto en el juego”, agregó.

Enderson Moreira, con la experiencia que tiene, no se dejó llevar por la algarabía que se generó en el Estadio Alberto Gallardo con esta goleada y se tomó el tiempo de destacar las virtudes que mostró el elenco tarmeño, sobre todo en el primer tiempo cuando el partido culminó 1-1 y todo estaba muy parejo. “ADT fue un equipo complicado, que durante determinado momento tomó el control del partido. Pienso que va a ser un equipo que traerá muchas dificultades a los demás equipos”, remarcó.

FInalmente, el estratega de 52 años explicó la razón por la que Yoshimar Yotún ni siquiera fue tomado en cuenta en la nómina de convocados. Según detalló, el mediocampista y capitán ‘celeste’ mostró algunas molestias físicas previo al amistoso en Estados Unidos, por lo que decidieron no exponerlo ni ante Barcelona SC ni contra ADT. La campaña recién ha comenzado y Moreira quiere tenerlo en su plenitud física, tomando en cuenta que ‘Yoshi’ es un futbolista clave en su esquema de juego –Leandro Sosa tomó su lugar ayer y se notó mucho la diferencia–.

“Yotún tiene una molestia desde un entrenamiento previo a nuestro viaje a Miami. Esta molestia persistió durante la semana, él estaba incómodo un poco. Lo guardamos en el anterior partido en Miami y hoy (ayer), para tenerlo plenamente recuperado. No podemos tener un jugador con molestias, forzar la situación cuando estamos empezando la temporada. Pienso que en su recuperación está muy bien y pronto estará a disposición”, puntualizó.

¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de este triunfo por 6-2 sobre ADT, Sporting Cristal volverá a juga la próxima semana cuando visite a Sport Boys por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 4 de febrero desde las 4:00 p.m., se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao y será transmitido en exclusiva por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de la parrilla de Movistar. También cuenta con una versión de streaming vía Movistar TV App.

Posteriormente, los bajopontinos volverán a jugar fuera del Rímac y tendrá que visitar a Cienciano por la fecha 3 del Apertura. Este encuentro está pactado para el viernes 9 de febrero desde las 7:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play. La última vez que los rimenses visitaron al ‘Papá' fue por el Clausura 2023, cayendo por 1-0 gracias al tanto de Danilo Carando.





