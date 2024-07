En medio del tormento que vive la Selección Peruana tras la eliminación de la Copa América 2024, aparecieron algunas imágenes de André Carrillo y Christian Cueva de fiesta en Lima. Este hecho no fue bien recibido por un sector de los hinchas, quienes consideraron que esta acción no era adecuada en estos momentos, generando polémica en las redes sociales. Incluso, algunos pidieron que Jorge Fossati no los convoque más. Ante esto, la ‘Culebra’ salió en el podcast “Fuera del Sistema” y respondió cuando se le preguntó por sus salidas nocturnas. “Me encanta salir a fiestas”.

Ante la ola de críticas que recibió por salir de fiesta tras arribar a Lima con la Bicolor, André Carrillo habló en el podcast ‘Fuera de Sistema’, conducido por el exfutbolista Percy Olivares. En la entrevista, hablaron sobre el presente de la Selección y también sobre su última salida, donde se le ve celebrando junto a Christian Cueva. “Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiestas. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera”, declaró.

La ‘Culebra’, que no fue considerado como titular por Jorge Fossati en el torneo internacional que se juega en Estados Unidos, mencionó que una de sus actividades cuando no está vistiendo la Blanquirroja es pasar tiempo con su familia y amigos, y que salir de fiesta es una de las actividades que disfruta. “¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan si las puedo hacer?”, complementó.

Si bien es cierto que las actividades de ambos futbolistas con la Bicolor culminaron tras la eliminación en fase de grupos, algunos seguidores del equipo consideraron que no era el momento oportuno, ya que muchos se mostraban tristes ante este hecho. Por otro lado, otros opinaron que son personas y que tienen derecho a disfrutar de su vida. Algunos de sus compañeros, como Alexander Callens y Paolo Guerrero, también se pronunciaron sobre este tema.

“Es normal que se critique, entiendo a la gente. Antes, cuando ganábamos, pasaba eso y nadie decía nada. Cada uno hace lo que quiere, si están de vacaciones, bien. Cada uno sabe lo que hace. Es normal, entiendo a la gente, que hayan estos resultados y entiendo las molestias, pero lo que da Christian en el campo, eso no se discute, lo que hace afuera es cosa de él”, indicó Callens.

“Yo no he visto, no tengo la menor idea de lo que está pasando. Te mentiría. He escuchado comentarios, pero no tengo la menor idea de lo que está pasando. Si en algún momento me tiene que criticar, háganlo a mi, soy el capitán de la selección. Voy a respetar todos los comentarios. El hincha tiene toda la potestad para hacerlo. Lo que pasa después del fútbol no te puedo hablar. No puedo dar un comentario al respecto”, señaló Guerrero.





Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.





Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





