Fernando Pacheco: "No me molesta que mis compañeros me vacilen y me digan 'Mpaché'"

El último gol de Fernando Pacheco fue en 2018 ante Alianza Lima, en la primera final. Y el primero de este año fue contra el mismo rival, en el primer clásico de la temporada. Pero este último tuvo un ‘plus’: su celebración.

Al extremo de Sporting Cristal le nació festejar como Kylian Mbappé, crack francés del PSG. Al toque lo compararon y sus propios compañeros empezaron a ‘vacilarlo’ llamándolo ‘Mpaché’. Pero él no quiere ‘marearse’. Prefiere ir paso a paso en su carrera y escribir su propia historia con Sporting Cristal y la Selección Peruana.

¿Qué momento de tu carrera estás atravesando?

Quiero consolidarme en Sporting Cristal, ser pieza fundamental y darle una estrella más al club. Somos los últimos campeones y tenemos que hacer respetar eso.



¿Te ves pronto en la Selección mayor?

En base a mi rendimiento llegarán las oportunidades, como ser llamado a la Selección mayor o emigrar. Estoy haciendo las cosas bien y eso me permite ser llamado a la Sub 23, lo cual es importante para un jugador, porque te motiva a seguir creciendo.



¿Cómo tomas tu convocatoria?

A cualquier jugador de mi edad le gustaría estar en una Selección y representar al Perú.



¿Te gusta que te comparen con Mbappé?

Es una ‘joda’ con mis compañeros y amigos. Lo tomo como una broma. Me gusta cómo juega y siempre lo veo. En las celebraciones me nace hacer eso (festejar como el francés), pero no lo tengo presente siempre.



¿Lo ves como un modelo a seguir?

Cada jugador quiere hacer su propio nombre y su propia historia. Si quiero que me conozcan, que sea por el nombre que tengo y por lo que vengo haciendo.



