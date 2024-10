Entró y al minuto anotó el segundo gol del partido, que sirvió para la victoria de Sporting Cristal a Universitario de Deportes. Hablamos de Fernando Pacheco, quien se asoció con Santiago González por la banda izquierda, para luego avanzar algunos metros al área rival y rematar. Con algo de suerte, gracias al blooper de Sebastián Britos (al portero se le escapó el balón), el atacante cerró una noche soñada, pues su equipo se mantiene en la pelea por el título. En zona mixta, el atacante habló sobre lo sucedido, así como también hizo un pedido a los hinchas para que no abandonaran al equipo y comentó sobre los próximos rivales que tiene.

Esta vez, la suerte y la confianza estuvieron de su lado, pues al ingresar por Irven Ávila a los 66′, su presencia en el campo fue clave para la felicidad de los hinchas. “Es entendible su posición (sobre los hinchas), lo que dicen y lo que sienten. Lo único que le pido como jugador es que sigan alentando y sigan ahí porque aún queda mucho. Sabemos que quedan dos fechas importantes y dependemos de nosotros, pero lo único que les pido que sigan alentando”, precisó Fernando.

Para muchos, ingresar y en sus primeras intervenciones lograr, y que ese tanto sea el de la victoria, es algo soñado. Sin embargo, Pacheco resaltó que viene trabajando para eso y que siempre busca seguir mejorando. “Es muy difícil si lo imaginé o no, uno siempre como jugador está preparado para poder entrar y hacerlo de la mejor manera, soy consciente de que hay partido que entra bien, y a veces no. Pero hoy se me dieron las cosas y estoy feliz; por el gol y lo que se viene dando”, manifestó.

“Sabíamos que era un triunfo favorable que nos iba a ayudar y hoy el día se nos dio y estamos cerca. Somo conscientes que queda muy poco pero también consciente de lo que nos jugamos”, precisó el futbolista. Tras los tres puntos ganados en el Nacional, la brecha en el acumulado se reduce con Universitario, pues ahora los celestes tienen 68 puntos y están a cinco de ellos. “Nosotros como jugadores queremos eso (clasificar a los playoffs). Somos conscientes que año tras año, no se nos dio lo que queremos pero ahora estamos cerca”.

El juego propuesto por los bajopontinos fue dominador en diferentes tramos del encuentro, y el atacante de 25 años resaltó el trabajo de su equipo. “Es un clásico, sabemos como se juegan los clásicos, creo que lo demostrando ganándolo desde el inicio hasta el final. Más allá de jugar bonito, es pelear hasta el último...se dice que la ‘U’ tiene huevos pero nosotros la tenemos más grandes”, dijo Pacheco.

Tras la última derrota, que fue un golpe duro para los rímenses, con esta victoria los ayuda a escalar a la tercera posición en el Clausura, donde el objetivo de meterse a los playoffs, a falta de dos partidos, es más cercano. “La victoria ayuda bastante, creo que nos viene bien a todos y hoy en día es importante”, indicó Fernando Pacheco.





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Unión Comercio en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el domingo 27 de octubre desde la 1:00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo celeste, que es dirigido por el argentino Guillermo Farré, tiene como objetivo principal mantenerse entre los dos primeros del acumulado para clasificar a los play offs por el título nacional. Luego del duelo ante el ‘Poderoso de Altomayo’, tendrán que enfrentar a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo el miércoles 30, donde el horario aún está por definir.





TE PUEDE INTERESAR