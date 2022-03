Sporting Cristal dejó escapar la victoria, en la última jornada del Torneo Apertura (igualaron 2-2 contra Cantolao, en el Estadio Alberto Gallardo). Si bien no se perdió el cotejo, sí fue un duro golpe, tras llevar la delantera con dos goles a favor. Uno de los puntos a mejorar son los disparos a la portería rival, por lo que Roberto Mosquera ya puso un plan en acción en las instalaciones del Rímac.

Ya sean tiros directos al arco, con enganche y luego amague con la defensa, o lanzamientos largos, pero todos son hechos con el mismo objetivo, que se anote los goles que requiere el equipo para subir en la tabla de posiciones, pues de momento se ubican en el noveno puesto con ocho puntos.

Si bien gol no es lo que falta en el equipo (marcaron ocho en cinco partidos), estos son necesarios para marcar una diferencia en el marcador y así mantenerlo a favor a lo largo de los 90′. Otro punto a trabajar también fue la defensa, recordemos que, en el último cotejo, de estar por dos goles arriba de Cantolao se acabó el cotejo 2-2.

Trabajo de definiciones en Sporting Cristal. (Video: Prensa SC)

Mosquera tiene claro que hay puntos por mejorar, las definiciones son una de ellas, por lo que el equipo se ha abocado este jueves a trabajar en ello con gran ahínco. Sin embargo, también entra a tallar la parte mental, por lo que las charlas con el ‘profe’ han sido más que necesarias y precisas para mantener el ánimo a tope.

Presente de Sporting Cristal

Si bien se mantienen invictos, desde la segunda fecha, los números no han acompañado como esperaban a los rimenses, pues suman ocho puntos en cinco compromisos. Pese a ello, el equipo no pierde la dirección del trabajo que vienen realizando para el siguiente partido, aunque para este choque no podrán contar con algunos de sus jugadores, siendo un duro golpe en la estrategia de Mosquera.

Para la próxima fecha, los cerveceros visitan a Carlos Stein, a la espera de continuar con el mismo camino. Sin embargo, para esa jornada, Mosquera no podrán con la presencia de ‘Canchita’ Gonzáles, Yoshimar Yotún, Jhilmar Lora y Horacio Calcaterra. Habrá una reingeniería.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.