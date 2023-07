El último jueves, Sporting Cristal goleó 5-0 a Deportivo Binacional por una nueva jornada del Torneo Clausura. En el encuentro, se pudo ver en acción a Gonzalo Aguirre, jugador que fue fichado por los rimenses para esta temporada, pero que no había tenido minutos a raíz de un problema con Nueva Chicago (su exclub) con relación a su carta pase. Tras defender la camiseta celeste -por primera vez- de manera oficial, el mediocampista no tuvo más que palabras de agradecimiento y asombro hacia el conjunto bajopontino.

“Estoy muy contento con el debut. Hasta yo me sorprendí porque no pensé que me iba a tocar jugar hoy y de la manera que lo hice. Vengo hace seis meses de para por un problema con mi exclub y quiero agradecerle al profesor (Tiago Nunes) por la oportunidad”, sostuvo el jugador del equipo rimense en conferencia de prensa.

Gonzalo Aguirre también confesó que se vio sorprendido por el aliento de la hinchada de Sporting Cristal que cae sobre las gradas del estadio Alberto Gallardo, haciendo una comparación de la pasión que se vive en el Rímac con el que le tocó experimentar en su paso por Argentina.

“Es un gran club, de primer nivel, me gusta mucho cómo se maneja todo. Se nota que hay un grupo muy fuerte y unido; además, la hinchada es impresionante, como se lo repito a mis compañeros, me hace acordar a Argentina, a veces”, agregó el mediocampista tras el partido contra el ‘Poderoso del Sur’.

¿Cuál es el próximo reto de Sporting Cristal?

Luego del encuentro en el Alberto Gallardo, Sporting Cristal volverá a tener acción el domingo 6 de agosto, cuando visite a ADT por la jornada 7 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El encuentro, que se disputará en el Estadio Tarma, está programado para arrancar desde las 15:15 horas (horario en Perú y Colombia).

El cuadro de Tiago Nunes está luchando por el Clausura y también por el título nacional. Para ello, necesita mantener el ritmo y seguir sumando de a tres en Lima y rescatando unidades en provincia. Recordemos que los cerveceros llevan 14 partidos sin perder por el campeonato peruano. Su última caída fue el 24 de abril ante Universitario de Deportes.





