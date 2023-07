Sin duda, el clima en Alianza Lima continúa tenso, luego de que la directiva le pusiera fin a la era Guillermo Salas en la institución blanquiazul. Y ello se vio reflejado en las palabras que utilizó Hernán Barcos tras los trabajos del actual bicampeón del fútbol peruano en el Esther Grande de Bentín. Sucede que el delantero argentino se tomó un tiempo para responderle a sus críticos, quienes lo señalaron como uno de los responsables de la actualidad de los íntimos con relación al exentrenador victoriano.

“¿Por qué me culpan de la salida de ‘Chicho’? ¿A mí me van a decir líder negativo? Respeten mi historia. Si yo tuviera poder para sacar un DT sería dirigente. Me quieren ensuciar. Los jugadores y los DTs se sacan solos. Los que dicen huev***, díganmelo de frente”, sostuvo el jugador a su salida del EGB.

Hernán Barcos -a su vez- indicó que “si se fue el entrenador, el club tendrá sus motivos, así como se fue (Carlos) Bustos en su momento y nos duele a todos, pero qué culpa tenemos los jugadores. No hay que ser víctima de nada acá, hay que ser claros y objetivos y poner la cara”.

Cabe destacar que, hasta que los blanquiazules nombren a un nuevo comando técnico, será Nixon Perea quien quede al mando del equipo profesional (será de manera interina). Su debut se dará este fin de semana en el compromiso que los de La Victoria tendrán que afrontar ante César Vallejo, por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

La postura de Salas sobre su salida de Alianza Lima

Este último lunes, Alianza Lima anunció de manera oficial la destitución de Guillermo Salas en el cargo de director técnico. Y es que el mal momento de la escuadra blanquiazul (registraba tres partidos sin conocer la victoria y sin sumar goles a favor), no cayó muy bien a la directiva, motivo por el que optaron prescindir de los servicios de ‘Chicho’. Eso sí, un día después de la noticia, el estratega nacional habló por primera vez y dio a conocer detalles de lo que fue su salida del conjunto victoriano.

“No imaginé que iba a salir del club, en ningún momento conversamos del momento del equipo hasta ayer que me lo explicó José Bellina, no pasaba por mí cabeza esta situación“, sostuvo el entrenador nacional, el último martes, en diálogo con Golperu.





