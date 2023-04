Eso sí, en la interna celeste, hay mucha confianza por revertir ese mal momento, en ambos torneos. Y para despejar dudas, Guido Bravo, director deportivo de la ‘SC’, conversó con Depor. El directivo también adelantó que se evalúa nuevas incorporaciones para potenciar al equipo del brasileño Tiago Nunes, entre ellas la opción de que llegue un lateral izquierdo. Es más, Bravo también toca otros puntos importantes como el duelo contra Universitario de Deportes, este lunes en el Monumental, la nueva metodología de trabajo en la división de menores, entre otros temas más.

¿Cuál es el análisis tras jugar los dos primeros partidos de Copa Libertadores?

Nos enfrentamos a dos rivales de una jerarquía enorme. No solo a nivel institucional, sino también por lo que son actualmente como equipo. Sin temor a equivocarme, River Plate es el mejor equipo de Argentina de los últimos años y en la actualidad también. Y Fluminense me parece que es el mejor club brasileño en la actualidad. Es un rival durísimo, independientemente si juegas de local o de visitante. En ese sentido, hablando del último partido, a pesar del escenario y del rival, hicimos un buen papel en el primer tiempo. Fue un partido dentro de lo normal, controlado, en cierto sentido. Creo que hasta tuvimos puntos altos de control respecto al adversario. En el segundo tiempo, a pesar de tener un jugador menos, de parte de River, ellos salieron con la obligación de ganar. Se encontraron rápidamente con los goles y creo que nos golpeó mucho. Para mí ese es el análisis de este partido. Respecto a Fluminense, creo que fue un rival muy difícil. Lo teníamos en la previa como un rival muy complejo, que tenía un gran momento, que venía bien en el torneo estadual y que había conservado desde el año anterior niveles futbolísticos altos. A pesar de que también todo el tiempo la intención de los jugadores y del cuerpo técnico fue apretarlos y jugar de igual a igual, hay momentos en los que se impusieron de diversas maneras.

Al momento de conocer los rivales del grupo, ¿qué conversaste con Tiago Nunes?

Con Tiago hablamos siempre. Hablamos antes del sorteo, hablamos después del sorteo. Sabemos que en un torneo como la Libertadores cualquier rival es difícil, creo que no hay grupo fáciles. El solo hecho de clasificarse significa que cada club que llega ha hecho algo bien para poder estar ahí y en ese sentido creo que nos ha tocado un grupo complejo. No solo por la actualidad y relevancia que tiene River Plate y Fluminense, sino también por lo importante que es The Strongest, que es un equipo que hoy pelea el primer lugar en Bolivia con Bolívar, que parece que tiene siete partidos donde ha ganado seis y empató uno. Además, juega a una altitud donde es muy complejo jugar, ejerce una localía realmente dura y eso lo demostró en la primera fecha contra River. Nosotros hicimos una conferencia posterior al partido con Huracán. Tiago, tras la clasificación, también fue claro. Pedimos calma y mesura. Justamente porque sabíamos que nos enfrentábamos a equipos complicados. Eso no quiere decir que no salgamos a ganar, que no hay que poner lo mejor de nuestra parte, que hay que tener convencimiento y convicción realmente en nosotros mismos y en el trabajo que se hace. Yo veo el trabajo que se hace y es espectacular, es muy duro. Pero a la vez, también sabemos que es una competencia fuerte y en ese sentido la comunicación con el comando técnico estuvo todo el tiempo, antes, después, durante. Sigue siendo así. Y bueno ahora después de estos dos primeros partidos, que sabíamos que iban a ser complejos, creo que se vienen tres a los que hay que apuntar de manera muy clave porque, así como el inicio no ha sido bueno, estos duelos te pueden cambiar la historia.

¿Cuál fue el objetivo real una vez clasificado a fase de grupos?

Nosotros desde que iniciamos el año con el comando técnico nos planteamos el partido a partido. No queríamos generar una sobre expectativa, queríamos llevar las cosas con calma, porque hace 18 años no se clasifica para una fase de octavos de final, porque siempre hay que tener los pies sobre la tierra, en la victoria y en la derrota. Por eso siempre nuestro mensaje fue partido a partido, luego tranquilidad. Vamos paso a paso. En este momento antes de dar un objetivo claro y decir para qué estamos, yo creo que estamos para ganar el próximo partido. Creo que es un objetivo que tenemos todos por cómo se han dado los resultados, si nosotros ganamos el siguiente partido y por algún motivo Fluminense le gana a River Plate, hay un triple empate al cierre de la primera ruda de fase de grupos. Entonces, cambia totalmente el panorama. No lo digo para genera una mayor expectativa como te digo, porque creo que en los últimos años nos ha caracterizado la calma y la tranquilidad. Esto es fútbol. Así como tuvimos una racha muy buena al inicio y se empezó a hablar de muchísimas cosas y teníamos el convencimiento de hacer las cosas bien, hoy en día, donde los resultados quizás no nos han acompañado en los últimos partidos, también hay que tener la calma suficiente como para saber que no éramos los mejores en ese momento, hace poco más de un mes, ni hoy somos lo peor porque nos hemos enfrentado a rivales que tienen un nivel muy importante no solo a nivel país, sino continental. Hay que tener los pies sobre la tierra y la tranquilidad para afrontar lo que se viene, que va a ser muy duro, pero a la vez sacando buenos resultados podemos cambiar totalmente el momento.

Crees que el plantel se topó con otra realidad futbolística en comparación con Nacional o Huracán...

Es diferente, pero haciendo un análisis más general, creo que a los clubes peruanos de por sí la competencia internacional se nos hace compleja porque nos presentan otro tipo de dificultades, de hecho, Nacional de Paraguay y Huracán son prueba de ello. A pesar de que superamos ambas etapas, lo que te presentan estos equipos es mucho esfuerzo, mucha velocidad, mucho juego aéreo, mucha fricción, presión tras perder el balón. Una serie de elementos que muchas veces los partidos de nuestra liga carecen. Nosotros a veces jugamos con el pasto muy grande, seco, que no te permite hacer un partido rápido. Jugamos geográficamente ocho veces en la altura cada equipo, que también lo hace complejo. Los horarios no son los mejores, hemos visto equipos que juegan en el calor de Sullana o Piura a la 1 pm. Hay una serie de aspectos, una serie de retos a los que se tiene que enfrentar cuando juegas internacionalmente porque todavía como liga no nos hemos desarrollado lo suficiente como para tener ese nivel de competencia y exigencia. A los clubes peruanos nos cuesta esa dinámica, que al final es toda la organización a la que repercute. No es lo mismo el número de amarillas que te sacan en la Liga y la FPF.

En la conferencia de la que hablas, indicaste que en mayo se analizaría la contratación de un extranjero o nacional...

Nosotros ahora tenemos un equipo de scouting con dos personas que están permanentemente viendo partidos de liga del extranjero y de liga nacional, evaluando los mejores equipos y jugadores de la liga, también del exterior. En ese sentido, nuestra idea es prepararnos para cualquier oportunidad que presente el mercado y para cualquier necesidad que tenga el equipo. Ellos como equipo de scouting lo que hacen es preparar información tanto como yo como director deportivo como Tiago como entrenador podamos tomar en conjunto la decisión de quién llega. En ese sentido, nos venimos preparando no hace semanas, sino meses, pensando en qué podemos mejorar en el plantel. Lo conversamos también mucho con Tiago. Estamos terminando todavía de definir algunas posiciones claves en los que nos gustaría incorporar jugadores y también el tiempo es un gran aliado en ese sentido porque más allá del análisis que podemos hacer y de lo que podemos apuntar, hay que medir muy bien los momentos del equipo, qué jugadores podrían llegar o salir, como de la misma manera también si tenemos alguna urgencia en algún puesto específico por lesiones o cosa por el estilo. Pero sí, definitivamente estamos viendo y evaluando para poder incorporar jugadores.

Se podría hablar de un lateral izquierdo, porque Rafael Lutiger y Leonardo Díaz son más centrales...

De hecho, tanto Rafa como Leo, los dos en etapa formativa tuvieron la opción de jugar como laterales. Eso sí, principalmente son centrales. De hecho, los dos a nivel defensivo lo hacen bien, a nivel ofensivo hay características que tiene Nilson que no tienen ellos. En el análisis global que hicimos del plantel y de lo que queríamos y también de darle espacio a jugadores que ya estaban en el plantel y que estaban listos para jugar y que por algún motivo no le habíamos dado el espacio, decidimos darles la oportunidad a ellos de que justamente ante la ausencia de Nilson puedan ser las personas que tengan la oportunidad de jugar. Lo mismo pasa con jugadores que vienen de atrás. Gabriel Alfaro y Joel Quispe, que son 2003 y 2004, naturalmente lateral izquierdo, que han venido entrenando con el primer equipo, pero que todavía no tienen la chance (de debutar). En ese sentido sí, existe la posibilidad de traer un lateral izquierdo, lo tenemos dentro de la consideración, vamos a seguir evaluando un poco la posibilidad. Respecto a Leo, lo único que me gustaría agregar respecto al último partido contra River, es que a mí me lleno mucho de orgullo verlo en la cancha, justamente porque hay algo que no se ha comentado. Un día antes recibió una dura noticia. Falleció un familiar suyo, lamentablemente Nilson se sintió mal tras el calentamiento, porque el plan era que juegue. En esa línea, ver a Leo en ese momento, poner al club por delante y ponerlo como prioridad , en ese escenario, contra ese equipo, con la importancia y relevancia que tenía el partido, para mí, más allá de la derrota que lo lamentamos y por el que todos estamos muy molestos, fue un motivo de orgullo porque es un chico de la casa, que vino hace muchos años a vivir aquí, dejando su familia y que tenga esa predisposición para realmente poner la cara y el pecho por la institución me llena de orgullo.

Seguramente te debes sentir más familiarizado con los más jóvenes porque tuviste otros cargos en el club donde estabas más cerca de la división de menores...

Definitivamente yo vengo de fútbol de menores de muchos años. Conozco muy bien lo que es Cristal en menores y conozco el fútbol de menores en general. A partir de eso, creo que Cristal por las inversiones que ha hecho durante mucho tiempo, incluso mucho antes de que esté Innova Sports en el club, el fútbol de menores nos llena de responsabilidad también de que podamos brindarles una plataforma a ellos para jugar posteriormente en reserva y muchas veces no se estuvo cumpliendo, por diversos motivos. Una de las consignas del proyecto que tenemos nosotros, en primer lugar, es poder proyectar realmente a estos jugadores al primer equipo porque no es poner por poner a los chicos, sino colocarlos en el momento que estén listos y creo que por eso hay tanto trabajo en división de menores y ahora hemos hecho una serie de cambios desde la metodología de entrenamiento hasta la proyección de jugadores desde la Sub 10 hasta la reserva. Asimismo, también a nivel reclutamiento, lo que debemos hacer de la manera más responsable posible, porque tampoco el equipo debe verse perjudicado por eso, es que la primera intención es darle un espacio al jugador de la casa. Eso no quiere decir que vayamos a poner un jugador por poner ni porque este chico viene de la casa lo vamos a poner en el primer equipo. El primer equipo no es un regalo, el primer equipo se gana. Eso sin ninguna duda, pero como proyecto de club, naturalmente al tener una división de menores fuertes, lo natural es que podamos brindarle el espacio a los jugadores que estén preparados. Para seguir el caso de Leo, debuta en el cierre del 2021 ante Boys, en la última fecha y después en el 2022 no tiene ni un solo minuto en el campeonato. Entonces, hubo algo en ese proceso, más allá de la competencia y procesos en los que estábamos, pero su plan de carrera no terminó funcionando y de alguna manera nosotros nos hacemos responsables y ver que efectivamente en algún momento nos costará algunas situaciones por tener un equipo más joven.

Tiago Nunes hablaba justamente del proyecto con jóvenes jugadores que tenía el club tras caer ante River...

Mira, más del 60% del primer equipo son canteranos. Es un número grande y que nos llena de orgullo porque quién mejor para representar al escudo de Sporting Cristal que la misma gente que ha sido formada en Cristal. Eso tiene que ser así y creo que eso se ha venido respetando en los últimos años, la idea, nuestro proyecto deportivo es continuar esa línea, obviamente esto sin perder competitividad, apuntando a ser siempre campeones de liga, porque es una responsabilidad tácita de la organización, de mi puesto y de los jugadores que llega al club.

Cuál es el análisis de los tres años que lleva Innova Sports al mando de Sporting Cristal

Nosotros queremos ganar siempre, eso sin ninguna duda. Creo que no me puedo responsabilizar de las cosas que pasaron antes porque yo recién desde este 2023 realmente tengo la posibilidad qué sucede y qué no en el club, y me hago totalmente responsable de ello. Ahora, haciendo un análisis desde afuera, de lo que ha pasado, creo que en estos tres años se compitió con un primero, segundo y tercer lugar de forma competitiva. Creo que por un lado nos hace sentir que estamos por una línea correcta, en el sentido de que siempre estamos compitiendo sin tener vaivenes año a año. Pero de otro lado también nos queda un espacio de autocrítica de qué nos faltó en los últimos años para llegar a más. Y en ese qué nos faltó hay muchas aristas porque los años son muy largos. En el 2021 hicimos todo el mérito para ser campeones, en el 2022 tuvimos una racha larguísima sin perder, pero que muchos de esos partidos eran empatados y no ganados. Entonces, hay muchas cosas alrededor como para hacer un análisis frío y exactos de lo que pasó en los últimos años. Lo importante es que la competitividad se mantuvo.

En la Liga 1 también no la pasan bien, con dos empates seguidos y ahora se viene la ‘U’...

Creo que tenemos una linda oportunidad que nos da el fútbol, que es poder competir con la ‘U’ el lunes, de competir el viernes siguiente con Vallejo y el siguiente partido, el martes 2, contra The Strongest. Son tres partidos sumamente importantes y que pueden generar un punto de quiebre absoluto , porque Vallejo está peleando, porque la ‘U’ está peleando, inclusive tenemos un partido menos que ellos. Entonces, creo que el fútbol constantemente te da la oportunidad de revertir situaciones. Y en ese sentido, aunque efectivamente hemos empatado los últimos dos partidos, nos llena de molestia, yo veo a los jugadores post partido y la verdad que la molestia es absoluta porque no nos gustar empatar, no nos gusta perder, queremos siempre ganar y ese es un mensaje que siempre se está transmitiendo en el equipo. Sí pienso que tenemos que revertir esa situación porque hemos cedido en el camino, por más que no hemos perdido, hemos entregado puntos y eso debemos recuperarlos de visita, en la cancha que nos toque jugar y con el rival que nos toque jugar.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.