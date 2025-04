El fastidio en la interna de Sporting Cristal todavía está latente. Y no es para menos, porque por la cabeza de nadie pasó perder por un resultado tan abultado como el de este domingo: fue un 4-1 ante UTC en Cajabamba que siembra más dudas y que apunta al técnico Guillermo Farré como principal responsable. Y si bien el hincha celeste pide su salida, el estratega argentino puso el pecho ante las críticas.

En conferencia de prensa, el técnico de Sporting Cristal reconoció que el partido no salió como lo había planificado en los días previos; es decir, apostando por los futbolistas menos habituales en el once titular. Eso sí, fue autocrítico respecto a la imagen que el equipo dio ante los hinchas y que dará vuelta a la página para lo que viene.

“Es un resultado que no lo esperábamos. Considerábamos oportuno la posibilidad de darle minutos a los jugadores que no lo venían teniendo y no salió de la manera que considerábamos, pero hay que reponerse. En dos, tres días tenemos un partido muy importante. Sabemos cómo es el fútbol. Sin duda de que esto que sucedió hoy es una alerta muy importante para tener en consideración de que Cristal no puede dejar una imagen como la que hemos dejado hoy", expresó el DT.

Asimismo, Guillermo Farré también se refirió a los cuestionamientos de parte de los hinchas de Sporting Cristal, quienes piden su renuncia por los malos resultados. “Nosotros miramos para adentro y sabemos que Cristal exige ganar, entonces cuando se pierde somos los primeros que estamos dolidos porque sabemos que nuestro compromiso con esta camiseta es siempre darle alegría a la gente y la gente se manifiesta a su manera”, sostuvo.

En otro momento, Farré reconoció que es consciente de lo que está en juego para el equipo. Para el DT, el deseo no solo es pelear por el Torneo Apertura, sino también hacer una buen campaña internacional en la Copa Libertadores.

“Uno cuando viene a un club de semejante envergadura con tanta historia sabes que estos partidos son dolorosos, pero se tiene que sobreponer rápido. La realidad es que en la interna el grupo sabe lo que nos estamos jugando y lamentablemente hoy la imagen no fue la deseada”, afirmó Farré.

Sporting Cristal vs. UTC se enfrentaron en Cajabamba por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 1-4 ante UTC en Cajamarca, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Bolívar, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el miércoles 9 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Hernando Siles de Bolivia.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

