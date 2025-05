Una pesadilla que aún no tiene fin, es lo que viven en la últimas horas en La Florida, luego de la eliminación de Sporting Cristal de la Copa Libertadores con una goleada de terror frente a Palmeiras. Sintiendo profunda vergüenza, muchos hinchas no tardaron en pedir la renuncia de muchos de los miembros del plantel, así como también de miembros directivos. Uno de ellos, Gustavo Zevallos, el director deportivo no tuvo reparos en salir al frente para defender al club del cual forma parte.

No hay quien salga librado del pésimo momento que se atraviesa en el Rímac, desde la presidencia hasta los propios jugadores, han sentido en las últimas horas un ambiente de extrema tensión por los malos resultados, no solo por la goleada, si no porque el cuadro ‘cervecero’ ya no pelea nada en esta primera mitad de año.

Sabiendo ello, Gustavo Zevallos ha sido tajante en sus respuesta, siendo claro en cómo el club maneja esta situación. “Es difícil decir en palabras lo que sentimos. Nosotros somos los más preocupados porque lideramos el club. Estamos en revisión constante del desempeño de todos en la institución. Quedan cinco fechas para que finalice Torneo Apertura. En el momento que tomemos decisiones claras, las vamos a comunicar”, dijo en entrevista con RPP.

Consultado por Joel Raffo, presidente del club y uno de los más cuestionados por los aficionados, afirmó que también se ha visto afectado por esta situación pero que ahora comenzarán la operación de revertir la situación en cuanto a los resultados que necesitan para poder mejorar en el torneo local.

“Hay preocupación y ver cómo le damos vuelta a esta situación incómoda que desprestigia al fútbol peruano y a Sporting Cristal. No tenemos un mal plantel, pero el desempeño probablemente no fue el que esperábamos. (Raffo) está con la preocupación, pero con el ánimo de dar giro a esto, tomar situaciones inmediatas”, expresó.

Por otro lado, también se refirió a la separación que ha tenido el plantel con el hincha ‘celeste’: “Con los resultados últimos, todos los que estamos a cargo de la institución sentimos que tenemos lejos a la hinchada. Estamos revisando qué decisiones tomar en las próximas horas. El club no puede pasar por estas situaciones, hay que tomar acciones, ya corresponde”.

Otro de los claros pedidos que se ha hecho sentir en las redes sociales, es que el club sea vendido a otros dueños que puedan mejorar la situación que incomoda desde hace algunos años, pero Zevallos fue contundente en su respuesta. “No se tiene previsto, jamás se ha tocado ese tema. Tengo la seguridad de que estas situaciones con cambios y medidas firmes se revierten”, subrayó.

Asimismo, Zevallos descartó la renuncia de Julio César Uribe como asesor y aseguró que todos los trabajadores continúan desempeñando sus funciones. “No ha renunciado nadie, este es un momento para estar unidos. El staff y toda la parte directiva estamos con el foco en tomar decisiones que sean lo mejor para el club”, resaltó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad en las próximas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

