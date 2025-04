Pasada la tormenta de la derrota 3-0 ante Bolívar en La Paz por Copa Libertadores, el delicado momento de Sporting Cristal cobró su primera víctima: Guillermo Farré dejó de ser entrenador del cuadro celeste. La primera decisión que tomó en conjunto la directiva celeste es la designación de Jorge Soto como técnico interino para su próximo partido ante Cusco FC por la Liga 1, junto a Julio César Uribe. ¿Y el nuevo entrenador? Roberto Mosquera y Mariano Soso aparecen dentro de los rumores, pero Gustavo Zevallos tomó la palabra para aclarar el panorama.

“Yo no hablaría de nombres (por Soso y Mosquera), no queremos darlos, pero me gustaría darlos cuando tengamos algo concreto”, declaró el director deportivo de Sporting Cristal a RPP, en medio de los rumores de dos entrenadores que ya conocen lo que es ponerse el buzo celeste y ser campeones.

Con respecto a la designación de Jorge Soto como entrenador interino, dijo que “Jorge (Soto) es un trabajador del club, conoce muy bien la dinámica. Dirigirá el fin de semana, pero la próxima semana tenemos que haber resuelto al entrenador. Buscamos un DT que conozco al futbolista peruano, la historia del club, que vaya mucho más allá el resultado. Ese es el perfil”.

Y adelantó que Julio César Uribe viene acompañando al ‘Camello’ en las labores de campo. “Julio César (Uribe) nos está dando una mano en la parte deportiva en este momento. Él esta colaborando en las prácticas en estos días hasta definir al siguiente entrenador. Hay que tratar de terminar bien el Apertura y pensar en el Clausura como el objetivo principal”, agregó Zevallos.

Eso sí, descartó que el ‘Diamante’ cambie de funciones y asuma como entrenador. “Nosotros fuimos a buscar a Uribe para que fuese el vocero institucional y estamos satisfechos que esté en esa posición. Hablamos con él para que apoye a Jorge (Soto) en este momento”, dijo.

Por último, habló de los plazos que tienen para elegir al nuevo entrenador: "Sería bueno tener al nuevo DT el fin de semana, es una decisión importante para la institución, pero los primeros días de la próxima semana estaría resuelto. No nos queremos apurar".

Comunicado de Sporting Cristal sobre la salida de Guillermo Farré (Foto: Sporting Cristal).

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-0 con Bolívar en La Paz, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba la visita de Cusco FC, por la fecha 8 del Torneo Apertura. Dicho compromiso está programado para el domingo 13 de abril desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

