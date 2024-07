El 2024 viene siendo una temporada muy inestable para Sporting Cristal, no solo por su temprana eliminación de la Copa Libertadores, la manera en la que perdió el Torneo Apertura a manos de Universitario de Deportes –le faltó un gol en la última jornada– y la salida de Enderson Moreira, sino también por lo corto del plantel que ahora dirige Guillermo Farré. Esto se hará más evidente desde este fin de semana, pues los rimenses perdieron a Ignácio da Silva, su mejor jugador y uno de los más regulares en la Liga 1 desde el año pasado. El brasileño fue vendido por 2.2 millones de dólares a Fluminense (los celestes se quedaron con 1.1 millones por el 50% del pase) y, si bien su partida dejó una importante suma de dinero al club bajopontino, es imposible no pensar en los dolores de cabeza que generará su ausencia en el último tramo del campeonato.

Precisamente este viernes se oficializó su transferencia al ‘Flu’, produciendo múltiples mensajes de agradecimiento por parte de la hinchada celeste. Y no es para menos. En tiempos donde son muy pocos los extranjeros que llegan al fútbol peruano y marcan la diferencia desde el primer día, Da Silva supo ganarse el cariño del público rimense a punta de sacrificio y una entrega descomunal en cada balón que disputó. En ese sentido, el domingo empezará una nueva etapa para Sporting Cristal, ya que enfrentará a Sport Boys sin una pieza angular dentro de su esquema. La vida sigue y Farré tendrá que resolver este problema sobre la marcha.

Un capitán sin cinta

Los clubes de fútbol, más si se trata de un grande del Perú, históricamente han necesitado de líderes capaces de dar la cara en los buenos y malos momentos, con las aptitudes necesarias para asumir la responsabilidad de agarrar el fierro caliente si la situación lo amerita. Ignácio da Silva, pese a que siempre mostró un semblante sereno, se transformaba en un guerrero cuando tenía que defender a Sporting Cristal. No le importaba poner el rostro si eres necesario. Incluso el mismo Carlos Lobatón, ídolo celeste, lo describió así tras sus primeros meses en el club: “Ha llegado al club y cayó como anillo al dedo. Es un jugador bastante tranquilo, pero que dentro de la cancha se transforma”.

La despedida de Omar Merlo en el 2022, quien llegó a Cristal en el 2018 y levantó dos títulos nacionales en cinco temporadas, dejó un vacío en la zaga que parecía difícil de ocupar. No obstante, el brasileño cumplió con las expectativas que generó su incorporación a pedido expreso de Tiago Nunes y poco a poco fue escalando dentro del rango de importancia en la institución. Pese a que no llegó a ponerse la cinta de capitán, no la necesitó para alzar la voz y ordenar a sus compañeras si era necesario.

Así pues, sin Yoshimar Yotún –fue operado por una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda y estará ausente por lo que resta del año– u otro futbolista que asuma un rol protagónico desde lo emocional, los rimenses han perdido una valiosa cuota de liderazgo con la salida de Ignácio. Gianfranco Chávez e Irven Ávila deberán asumir ese rol dentro del plantel, pero es evidente que hará falta la preponderancia futbolística del ahora jugador de Fluminense. Esta será una tarea pendiente para los más experimentados e identificados con ‘SC’.

Torneo Partidos Jugados Goles Asistencias Liga 1 49 8 1 Copa Libertadores 11 2 1 Copa Sudamericana 2 0 0

Los registros de Ignácio da Silva en su paso por Sporting Cristal.

Las mejores jugadas defensivas de Ignácio da Silva con Sporting Cristal. (Video: RF / YouTube)

Un lío para Farré

Desde lo estrictamente futbolístico, Ignácio da Silva venía siendo de lo más destacado en Cristal a lo largo de la temporada, reafirmando lo que ya había mostrado en el 2023. Pese a que los ‘cerveceros’ recibieron 20 goles en el Torneo Apertura –una marcada diferencia en comparación con los 44 tantos a favor–, el zaguero de 27 años salvó al equipo en más de una ocasión y corrigió varios errores defensivos que no dependían de él, sino del desequilibrio colectivo que tuvieron bajo la dirección técnica de Enderson Moreira.

Ahora con Farré en el banquillo, Da Silva iba a ser sumamente importante para su propuesta. Considerando su velocidad en el mano a mano e imponente juego aéreo, era el llamado a comandar la última línea en su 4-4-2. El argentino tiene una idea más conservadora que Moreira, por lo que las disputas en campo propio serán más constantes y el área de su portero será una zona roja si los mediocampistas no hacen bien su trabajo. Ignácio iba a ser útil en dicha labor, por lo que su reemplazo tendrá que ser responder a esa exigencia desde el día uno.

El uruguayo Franco Romero ha sido el elegido para reemplazar a Da Silva, al llegar como agente libre cuando finalice su contrato con Nacional de Uruguay, a finales de julio. Depor pudo conversar Gonzalo Gabriel, periodista uruguayo de 970 Universal, quien nos dio algunas luces sobre lo que es capaz de hacer el defensor de 29 años. “Es un defensa grande, fuerte, que puede jugar de central o lateral por derecha y tiene buen juego aéreo. Es un jugador interesante”, opinó. Veremos si es capaz de responder al requerimiento de Farré, ahora que perdió a su baluarte defensivo.

Mapa de calor de Ignácio da Silva en la Liga 1 2024. (Imagen: Sofascore)

Adiós al central goleador

El 1.92 metros de Ignácio da Silva lo hacía un central inexpugnable al momento de defender y un jugador peligroso en área contraria. Asimismo, su perfecto posicionamiento en jugadas ofensivas lo llevó a estar siempre en el lugar correcto para definir si la acción lo pedía. Estas características lo llevaron a marcar 10 goles y dar dos asistencias en 62 partidos disputados con Cristal, una cifra altísima si consideramos que estamos hablando de un defensor. En lo que va del 2024 ya había igualado sus cinco tantos del año pasado, convirtiéndose en el tercer máximo anotador del equipo en la temporada, por detrás de Santiago González (7) y Martín Cauteruccio (21).

Yendo más allá de la estadística, hay que tomar en cuenta que, de los cinco goles que firmó en el Torneo Apertura que pasó, tres tuvieron incidencia directa en el resultado final del encuentro: marcó el único tanto en el 1-0 sobre Atlético Grau; puso el 2-1 sobre Unión Comercio cuando el marcador iba 1-1 y Sporting Cristal terminó ganando por 5-1; y decretó el 1-0 definitivo sobre Comerciantes Unidos, donde los ‘cerveceros’ necesitaron anotar otro tanto más para llevarse el primer certamen de la temporada.

En el 2023 la situación fue similar, ya que tres de sus cinco anotaciones fueron claves para los celestes: marcó el 3-1 sobre Nacional de Paraguay por la Fase 2 de la Copa Libertadores, igualando el global por 3-3 y permitiendo que los de Tiago Nunes ganen por 5-1 para pasar a la Fase 3; decretó el 1-1 final ante César Vallejo en el Gallardo por el Torneo Apertura; y puso el 0-1 parcial sobre ADT por el Torneo Clausura, donde los tarmeños consiguieron empatar el compromiso (1-1). Los números son fríos y reflejan una realidad: Sporting Cristal perdió más que un defensor y eso se sentirá en esta segunda etapa de la presente campaña.

La partida de Ignácio da Silva deja un vacío no solo en el cuadro ‘cervecero’, sino también en la Liga 1, pues siempre es valioso tener a extranjeros con ese nivel de competitividad, capaces de dar el salto al vigente campeón de la Copa Libertadores. “Siempre me entregué al máximo al club, a la institución. Creo que la gente, toda la hinchada va a entender. Estoy muy agradecido con todos; desde que llegué, la hinchada me mostró y brindó un cariño enorme a mí y a mi familia, y es algo que queda en mi corazón para siempre”, dijo en su sentida despedida. Quizá no salió campeón nacional, pero es innegable que en Sporting Cristal lo recordarán con cariño.

Torneo Rival Resultado tras el gol Resultado final Copa Libertadores 2023 Nacional de Asunción 3-1 5-1 a favor Copa Libertadores 2023 River Plate 0-1 4-2 en contra Liga 1 2023 César Vallejo 1-1 1-1 Liga 1 2023 ADT 0-1 1-1 Liga 1 2023 Deportivo Garcilaso 2-0 3-0 a favor Liga 1 2024 ADT 6-1 6-2 a favor Liga 1 2024 Atlético Grau 1-0 1-0 a favor Liga 1 2024 Sport Huancayo 2-0 4-0 a favor Liga 1 2024 Unión Comercio 2-1 5-1 a favor Liga 1 2024 Comerciantes Unidos 0-1 0-1 a favor

Todos los goles de Ignácio da Silva con Sporting Cristal.

Sporting Cristal nunca perdió cuando Ignácio da Silva anotó. (Foto: Liga 1)





