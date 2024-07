Ignácio da Silva llegó el año pasado a Sporting Cristal, pero por sus registros -53 partidos y ocho goles- y lo que hizo al momento de defender, de manera literal, la camiseta celeste, uno siente que estuvo toda una vida en el Rímac. Y la recompensa a toda esa entrega llegó: en los próximas días será presentado como nuevo jugador de Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores. En medio de ello, Depor se contactó con su agente Diego Aguiar, de la empresa DR Soccer, quien nos habló de la nueva etapa que tendrá el zaguero en Río de Janeiro.

Nos imaginamos la atmósfera que hay alrededor de Ignácio tras el acuerdo con Fluminense...

Sí, es bueno para todos. Para el jugador, para Sporting Cristal. No teníamos duda de la carrera bonita que iba a tener Ignácio en Sporting Cristal. Todo lo que imaginamos, ocurrió.

¿Ya conversaste con Ignácio da Silva en las últimas horas?

Hoy por la mañana hablé con él y ahora está haciendo las cosas que tiene que hacer con la familia, y por la noche conversaré nuevamente con él. Está muy contento. Ignácio ha hecho un gran trabajo en Sporting Cristal y este tipo de negociación que aparece para los jugadores refleja el buen trabajo que hicieron. Y Fluminense es uno de los gigantes del fútbol brasileño; entonces, qué jugador no quisiera jugar en Fluminense. Es el último campeón de América.

Revisando la historia de Da Silva, ya tuvo la oportunidad de jugar en el Brasileirao...

Estuvo en Bahía pero jugó pocos partidos, después salió en calidad de préstamo a Chapecoense. Ha hecho un gran campeonato.

Tomando en cuenta lo que significa Fluminense y que está en un momento complicado en el Brasileirao, ¿cómo miras el proceso de adaptación de Da Silva?

Creo que continuará haciendo lo que hizo en toda su carrera, peleando siempre por hacer grandes partidos. Va a tener una linda historia con la camiseta de Fluminense, como lo ha hecho en Sporting Cristal.

Fue tan buena su etapa en Sporting Cristal, que en algún momento se habló de que Ignácio da Silva tuvo algún contacto con Alianza Lima y Universitario. ¿Fue real ello?

No me llegó ninguna propuesta de Alianza ni de Universitario. Si hubo interés no llegó hasta mi persona.

Quizá se quedó con la ‘espina’ de no alcanzar un título con la camiseta celeste...

Sí, una pena no lograr el título porque es algo que marca más. Quién sabe que algún día, Ignácio pueda volver a Sporting Cristal.

Lo que se informa es que Sporting Cristal se va a quedar con un 20 % del pase de Ignácio da Silva: ¿qué tan real es ello?

Yo no tengo conocimiento de la negociación entre Sporting Cristal y Fluminense; yo solamente traté los intereses del jugador.

¿Nos podrías brindar detalles del tiempo de contrato con Fluminense?, ¿se dice que son cuatro años de contrato?

Es correcto.

En el mercadá peruano, ¿alguien se contactó contigo para la búsqueda de un refuerzo?

Yo intenté algún contacto con otros clubes, pero creo que ellos no acreditan mucho con jugadores brasileños. Porque nosotros acá llegamos a indicar jugadores en 80 % de clubes peruanos, y no responden. Indiqué jugadores de nivel muy alto pero no responden.





