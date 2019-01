Sporting Cristal: la incertidumbre que se vive por el ‘fichaje’ de Cristian Palacios

Sporting Cristal busca reemplazar a Marcos López y a Gabriel Costa, dos futbolistas que destacaron en el torneo peruano. Para eso, la dirigencia celeste mira el mercado extranjero. Y el uruguayo Cristian Palacios , que jugó en Puebla, se perfilaba como una opción. Inclusive, él mismo confirmó su llegada al cuadro ‘cervecero’.

“Quiero arreglar unos temas en Uruguay y luego viajaría a Perú. No falta nada para sumarme a Sporting Cristal. En los próximos días me estaría sumando. Por lo que he hablado, jugaría por 1 año. Me motiva disputar la Copa Libertadores, y la idea es darle una alegría a la gente”, afirmó Cristian Palacios en Fox Sports Perú.

Horas más tarde, Alexis Mendoza conversó con Ovación y descartó la llegada de Cristian Palacios a Sporting Cristal, generando una gran incertidumbre en los hinchas celestes, que esperan con ansias el anuncio de los flamantes fichajes para disputar la Copa Libertadores.

“Lo de Cristian Palacios se estuvo hablando, pero creo ya lo vendieron a México. Nos lo habían ofrecido, así que ya no tenemos esa oportunidad. No sé si echó para atrás esa transacción, que ya estaba realizada”, explicó Alexis Mendoza.

Por el momento, la directiva de Sporting Cristal no se ha pronunciado con respecto al posible fichaje de Cristian Palacios, quien fue el máximo anotador del campeonato uruguayo 2017, del Clausura (2011, 2015 y 2017) , Apertura 2017 y Torneo Intermedio 2018.