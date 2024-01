A diferencia de otras temporadas, Cristal arrancará con pocos partidos de preparación este 2024. Apenas tuvo dos amistosos para conocer la nueva propuesta del equipo de Moreira. El primero fue un 4-0 contundente sobre Universidad Católica en la Tarde Celeste, donde ‘SC’ mostró intensidad, buen juego en asociación y el cambio de sistema al 4-2-3-1, dejando atrás la propuesta de Tiago Nunes (4-3-3). El segundo fue una caída 1-0 contra Barcelona de Guayaquil en Miami, donde los ‘cerveceros’ sufrieron la expulsión tempranera de Santiago González a los 32 minutos y eso mermó las chances de conseguir un buen resultado. Aparte, el estado de la cancha fue pésimo, algo que limitó el accionar de juego de los dos cuadros. Igual, el balance fue positivo en ambos encuentros.

“Demostramos en la Tarde Celeste el entendimiento que hay con el comando técnico, que físicamente y técnicamente tenemos el ritmo y me parece que no lo necesitamos (en referencia a la cantidad de amistosos de este año)”, aseguró Martín Távara en la conferencia previa al duelo de este sábado contra ADT. Precisamente, el equipo tarmeño será sometido a una terrible estadística que tienen los ‘cerveceros’ en sus debuts como locales en este siglo (desde 2001). Atentos: Cristal no perdió en 10 de 11 partidos, ya sea en el estadio Alberto Gallardo o Nacional, registrando cinco victorias y cinco empates.

La única caída fue contra Melgar en 2011 (2-1), cuando el argentino Guillermo Rivarola era el entrenador. En el balance general, desde 2001, Cristal registró 10 victorias, nueve empates y cuatro derrotas en 23 debuts como local en la Liga 1, antes llamado Descentralizado. Por otro lado, los celestes volverán a jugar en casa después de seis años, siendo la última vez un empate 0-0 contra Unión Comercio en 2017.

Los debuts como local de Cristal en este siglo: no perdió en 10 de 11 encuentros.

Resultado Temporada Cristal 2-1 Cienciano 2001 Cristal 2-2 Cienciano 2002 Cristal 2-0 Bolognesi 2003 Cristal 5-0 Vallejo 2004 Cristal 2-1 Melgar 2008 Cristal 1-2 Melgar 2011 Cristal 2-1 Cobresol 2012 Cristal 1-0 San Martín 2013 Cristal 1-1 Unión Comercio 2015 Cristal 0-0 Sport Huancayo 2016 Cristal 0-0 Unión Comercio 2017

¿Llega el transfer?

El problema de Martín Cauteruccio aún sigue presente en La Florida. Independiente no mandó el transfer del delantero –debido a que exigen un monto económico–, por lo que Sporting Cristal solicitó la habilitación de FIFA con una medida cautelar. Hoy, se espera que el ‘9′ reciba el permiso del máximo ente mundial y pueda jugar contra ADT. Igual, Enderson Moreira no deja ningún detalle suelto y, en el caso de que el uruguayo no esté disponible, ya tiene a su reemplazo ideal en el ‘11′.

Este es Irven Ávila, máximo goleador celeste en actividad, que podría tener su chance de alinear en el primer partido oficial 2024. El ‘Cholito’ tuvo minutos ante la Universidad Católica –en la Tarde Celeste– y ante Barcelona SC en Miami. Moreira también trabajó con él como único punta dentro de su equipo titular que sería el mismo de ambos duelos mencionados.

Este sería el ‘11′ de Cristal con ADT: Renato Solís, Jhilmar Lora, Ignácio, Leo Díaz, Nicolás Pasquini, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Santiago González, Joao Grimaldo, Martín Cauteruccio (o Irven Ávila).

