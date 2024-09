El fútbol, un deporte en constante evolución, no solo se transforma en el aspecto táctico o físico, sino también en cómo se entrena y prepara a los jugadores para enfrentar los desafíos del campo. La tecnología ha pasado a ser un componente esencial en el desarrollo de los equipos, y esto es algo que en Sporting Cristal han entendido perfectamente. La innovación ha llegado a sus entrenamientos con el anuncio de la incorporación de Be Your Best, una plataforma de realidad virtual diseñada para mejorar el rendimiento cognitivo de los futbolistas, integrándose con el objetivo de llevar a la institución celeste hacia el futuro.

El cuadro celeste, que ha sido uno de los referentes en el fútbol peruano por su enfoque en las divisiones inferiores y su sólida infraestructura deportiva, ha dado un paso adelante con esta decisión. El anuncio, hecho público a través de todas sus redes sociales oficiales, no dejó dudas sobre la seriedad del proyecto:

”En Sporting Cristal buscamos la excelencia e innovación. Con Be Your Best, integramos realidad virtual en los entrenamientos, mejorando la toma de decisiones, visión de juego y retención de información de nuestros jugadores. ¡Juntos llevamos el fútbol formativo hacia el futuro!”, publicó el cuadro del Rímac.

¿Qué es Be Your Best?





Be Your Best no es solo una herramienta tecnológica sino una propuesta que lleva los entrenamientos a un nivel completamente nuevo. Utilizando realidad virtual (VR), permite que los jugadores experimenten escenarios de partido en entornos controlados, mejorando habilidades críticas que resultan difíciles de entrenar en un campo de convencional.

Esta plataforma está especialmente diseñada para potenciar capacidades cognitivas que son cruciales en el fútbol moderno: la visión periférica, la capacidad de realizar múltiples tareas bajo presión, y la toma de decisiones rápidas en momentos clave del juego. Al sumergir a los jugadores en situaciones simuladas a través de un casco de realidad virtual, Be Your Best proporciona un entorno donde pueden mejorar su “IQ futbolístico”, anticipar jugadas, y reaccionar con mayor precisión.

¿Cómo funciona Be Your Best?





El funcionamiento de esta innovadora herramienta es simple pero efectivo. Los jugadores se colocan un casco de realidad virtual y son transportados a un entorno de partido virtual. Allí, se enfrentan a situaciones realistas que requieren decisiones rápidas, como resolver jugadas ofensivas o defensivas en fracciones de segundo, basándose en la observación de su entorno, compañeros y rivales.

Además, Be Your Best no solo ofrece simulaciones; proporciona coaching personalizado. Los jugadores pueden revisar su rendimiento a través de la plataforma y recibir comentarios específicos para mejorar. A través de una aplicación complementaria, el cuerpo técnico puede hacer un seguimiento exhaustivo del progreso, analizando qué áreas requieren mayor atención y cómo se está desarrollando cada jugador.





El aspecto mental de Be Your Best, requerimientos y precio





Otro aspecto clave es que Be Your Best permite a los jugadores entrenar sus mentes de manera tan intensiva como sus cuerpos, algo que a menudo es complicado de lograr con los métodos tradicionales de entrenamiento. Esto es especialmente importante en el fútbol moderno, donde la inteligencia táctica y la capacidad para tomar decisiones bajo presión son tan esenciales como el físico.

Para poder utilizar Be Your Best, los jugadores solo necesitan un dispositivo de realidad virtual compatible, como el Meta Quest 2. Además, la plataforma es accesible en múltiples sistemas operativos, incluyendo Android, iOS y Windows, lo que facilita su uso tanto para entrenamientos presenciales como para sesiones desde cualquier ubicación. Según la web de la aplicación, el precio alcanza los 228 dólares por año.

Prestaciones Entrenamiento en campo Be Your Best Entrena en cualquier lugar ❌ ✅ Entrena en cualquier momento ❌ ✅ Entrena solo ✅ ✅ Coaching garantizado ❌ ✅ Entrena mientras estás lesionado ❌ ✅ Entrena antes del partido sin cansarte ❌ ✅ Entrenamiento constante de situación de partido ❌ ✅ Entrenamiento individual y específico en todo momento ❌ ✅

