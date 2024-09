“Se hace un poco más interesante porque se ha saltado dos años de formación”, destacó Alberto Beingolea Farfán, entrenador de fútbol formativo, sobre el presente de Maxloren Castro. Tiene 16 años, juega en el primer equipo de Sporting Cristal y entrena con la Selección Peruana absoluta con miras a los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas. Y todo cae por mérito propio: es un jugador con mucha velocidad, desequilibrio y sacrificio. Así lo viene demostrando en la temporada 2024, pero también lo hizo en las divisiones menores. En conversación con Depor, el DT peruano reveló detalles inéditos del desarrollo acelerado del rimense en el fútbol. Un dato: inició como lateral, pero poco a poco fue asumiendo una postura más ofensiva en la cancha. “Está con todas las ganas de comerse el mundo. Cuando (Jorge) Fossati le diga ‘tienes que jugar de arquero’, él de arquero va a jugar”, añadió.

Maxloren Castro y sus inicios como lateral

El atacante nacido en 2007 no siempre estuvo en la zona ofensiva de la cancha. Él llegó a los 10 años a las divisiones menores de Sporting Cristal y en sus inicios jugó como lateral. “Lo dirigí en el año 2019, cuando él tenía 12 años, en la etapa pre federativa, antes de la Copa Federación. En ese tiempo me lo presentaron como un jugador por banda. No había competencia para la Sub 12, pero había la Copa Regatas y la Sub 12 jugaba fútbol once; entonces Max empezó a desempeñar como lateral. Un lateral con mucho regate, muy ofensivo, desequilibrante, que siempre iba para adelante. Él tiene mucha pista, mucha calle para jugar. Además de que es una buena persona, es muy conchudo para jugar. Tiene mucha facilidad para progresar, para regatear”, apuntó Beingolea.

A los 12 años es difícil definir la posición de un futbolista, pero los entrenadores celestes veían en él mucho potencial yendo hacia el ataque. “Era un chico con mucho recorrido, con muchas ganas de jugar. Tenía que jugar de lateral. Entonces conforme avanzaba el tiempo nos íbamos dando cuenta de que era un lateral no tan defensivo, sino más ofensivo, y que tenía mucho éxito en el aspecto ofensivo. Esto fue en 2019”, agregó. Alberto, quien estuvo a cargo de la formación de Maxloren durante ocho meses, indicó que a mediados de 2019 pasó a manos de otro entrenador. “Entiendo que el entrenador de turno ya lo empezaba a poner un poco más adelante”, sostuvo.

Es importante tener claro que, cuando los futbolistas están iniciando la pubertad, jueguen en una posición y eso no significa que se quedarán en ese lugar el resto de su carrera deportiva. “Él jugaba de lateral a los 12 años. No quiere decir que tenga nociones de lateral para el fútbol profesional. ¿Por qué jugaba de lateral? Porque es un chico que tiene recorrido, que tiene vocación de sacrificio lo cual es muy importante, pero además tiene el plus de saber atacar, de poder pasar constantemente, de tener velocidad. También tiene mucha potencia y genera mucho arriba: no solo tiene goles sino también asistencias”, manifestó.

Perdió dos años de formación por la pandemia

La pandemia provocó que millones de niños y adolescentes dejen de jugar al fútbol en todos los rincones del mundo. Maxloren Castro no pudo continuar con su formación en Cristal durante los años 2020 y 2021. Sin embargo, ese talento innato no se puede perder y a su regreso a las divisiones menores en el 2022 demostró que era un jugador diferente. El futbolista jugó en la categoría que le pertenecía, la Sub 15, y el entrenador de ese momento lo asentó en el medio. El rimense comenzó a desequilibrar como medio y luego como extremo, posición en la que se quedaría en los siguientes años. “En 2022, Max asimila el proceso formativo ya como un hombre avanzado, ya como un interior, mediapunta, extremo”, dijo el actual jefe de análisis en fútbol formativo en la Florida.

Su desarrollo acelerado en la adolescencia

Dos años alejado del fútbol solo lo motivaron a continuar esforzándose para conseguir su sueño de ser profesional. Luego de hacer un buen 2022 en la Sub 15 de Cristal, llegó el año que empezó a cambiarle la vida: 2023. A Maxloren le tocaba hacer Sub 16; sin embargo, debido a su talento y lo que demostraba en los entrenamientos, estuvo compitiendo y destacando en la Sub 17 y la Sub 18. Fue pieza importante en la Sub 18, dirigida por Iván Bulos, que ganó el título del Torneo Elite Federación. Y es que Max no solo posee una habilidad especial, sino que es un joven que trabaja y se esfuerza al máximo por seguir aprendiendo y mejorando. Esa es la clave de su buen momento.

“Ha sido rápido. Fue un proceso que inició hace cinco años. De esos cinco años, hubo dos con pandemia. Se hace un poco más interesante porque se ha saltado dos años de formación. Sus primeros años de Copa Federación no los hace. Él juega en las primeras dos fechas de Sub 13 de Copa Federación del 2020 y de ahí no juega más porque vino la pandemia. Dio el salto a Sub 15 e hizo Sub 15. Al año siguiente, Sub 16 y alternaba con la Sub 17 y Sub 18. La rompió en la Sub 18 y a finales del 2023 lo invitan a ser parte del primer equipo. Hace pretemporada y el ‘profe’ Enderson Moreira le da la oportunidad. El resto ya es conocido”, declaró Beingolea.

Maxloren Castro: su posición y proyección

En Sporting Cristal se posicionó como extremo izquierdo y Jorge Fossati lo probó como carrilero izquierdo en los primeros entrenamientos de la Bicolor. Su velocidad, regate y esfuerzo físico le permiten jugar en diferentes posiciones. “Es un chico que coge la pelota y hace regate, regate y más regate. Finta y también pasa. Siempre pasa. Se enfrenta a marcadores muy duros, gente muy fuerte, y sale con su picardía, a partir de pista, de mucho folclore. Es un talento que tienen jugadores como Joao Grimaldo, otro chico de la cantera. Al igual que Max, está teniendo un momento importante. Nada más que Max tiene 16 años. Max es un chico que ha sido arropado en el proceso formativo de Sporting Cristal, donde siempre nos preocupamos por formar personas”, señaló el DT.

Para Alberto, es importante que la Selección Peruana comience a utilizar jugadores que sean muy hábiles sin tener en cuenta sus edades. “Al fin entendemos que la edad no importa. Si el talento está en un chico de 16 años y si nos hace falta y lo necesitamos para poder sacar adelante un proceso eliminatorio, tiene que estar, tenga la edad que tenga. Es hoy por hoy un jugador profesional, dos años antes de cumplir los 18 años, así que es un motivo de orgullo para todos. Hoy le toca acompañar a jugadores consagrados. Si lo puede hacer con 16 años, imaginemos lo que puede llegar a ser más adelante”, sentenció. Ahora que el chico se consolide.





