Irven Ávila explicó la razón por la que prefirió fichar por Melgar 

Desde que inició la temporada Irven Ávila fue pretendido por clubes peruanos, incluso, al iniciar el Torneo Apertura, Alianza Lima lo inscribió en el libro de pases.

Se sabe que posteriormente Sporting Cristal y luego Universitario de Deportes también tuvieron comunicación con el delantero que el lunes pasado fichó por Melgar.

En una entrevista con Radio Ovación, Irven Ávila contó las razones por las que prefirió cerrar contrato con el elenco arequipeño antes que con otros equipos de los cuales también había recibido propuestas.



"Antes de venir a Melgar estuve conversando con equipos de Lima pero me gustó la propuesta de Melgar. Sentí el interés de la institución, estaban pendientes de mi situación", sostuvo el jugador.

En la misma entrevista el futbolista también aclaró su situación con Lobos BUAP y cómo terminó llegando al elenco dirigido por el argentino Diego Osella.

"Yo busqué ante FIFA llegar como jugador libre. Pertenezco a Lobos pero ellos vendieron la franquicia a Juarez y prácticamente desapareció Lobos", aseguró Ávila.

"Al saber de esta venta mandé cartas tanto a Lobos, Juarez y la federación mexicana de fútbol para que esclarezcan mi situación, pero nunca tuve respuesta. Volví a mandar la carta, tampoco tuve respuesta", continuó el delantero.

"Seguí ciertos pasos que me dijo el abogado y me declaro jugador libre, con eso acepto el acuerdo con Melgar. Pedí el transfer pero la federación mexicana dijo que no lo podía dar porque tenía contrato con Juarez. Ahí fui a FIFA y terminaron dándome el transfer provisional", concluyó.

