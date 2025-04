Sporting Cristal quiso levantarse la moral en el partido disputado en Cajabamba frente a UTC, después de caer a último minuto con Palmeiras entre semana, pero no lo logró. El equipo dirigido por Guillermo Farré presentó una alineación inusual, con varios jóvenes en el campo, en busca de dar descanso a sus titulares. Sin embargo, la decisión de rotar el plantel se vio opacada por varios errores defensivos y una falta de cohesión que permitió al conjunto local aprovechar las oportunidades. Ante esto, Irven Ávila, uno de los más experimentado del plantel, dio la cara por sus compañeros.

La inesperada goleada de UTC a Sporting Cristal, que resultó en un 4-1 para los locales, dejó en evidencia las limitaciones de una escuadra celeste que no logró imponer su juego y cayó estrepitosamente en una jornada que no solo resalta el marcador, sino también las dudas sobre la estrategia de Farré.

Más aún porque denotó una excesiva confianza subestimando a su rival, que llegaba siendo el colero de la tabla del Torneo Apertura y que no había sumado ni una sola victoria. Pues esa no era excusa para salir mirando por encima del hombro al rival y eso lo supo reconocer el delantero Irven Ávila, que asumió los errores que se cometió en el partido.

“A nosotros no nos importa quién es el último en la tabla, nosotros tenemos que ganar a quien sea. Somos conscientes que hoy no fue el mejor partido y hay que asumir, ¿no? Hay que asumir las culpas, hay que asumir nuestros errores y bueno, tratar de que eso no vuelva a pasar“, comentó a L1 Max.

El popular ‘cholito’ también defendió a los más jóvenes de su equipo, pues es cierto que el once titular que presentó su estratega para este compromiso, fue conformado por varios futbolistas que no superan los 25 años por lo que se trató de un plantel de menor experiencia, pero eso no significa que por ello fue que perdieron, en palabras de el delantero nacional.

“Los chicos jóvenes o el equipo alterno como tú llamas, se viene preparando de la misma manera que todos mis compañeros esperan su oportunidad, al igual que yo esperé mi oportunidad, así que llamarlos como tú mencionas me parece que es una falta de respeto porque somos 30 jugadores y los 30 nos consideramos de la misma manera, todos trabajamos para estar y es el profe quien decide en qué momento poner a cada jugador”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 1-4 ante UTC en Cajamarca, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Bolívar, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el miércoles 9 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Hernando Siles de Bolivia.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

