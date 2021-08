Sporting Cristal dejó atrás la derrota contra Peñarol y se embarcó con todo para conseguir la victoria contra Cusco FC, la última jornada de la Fase 2. Uno de los artífices de este triunfo fue Jesús Castillo, quien ha ganado su lugar como titular en la pizarra de Roberto Mosquera.

Al respecto, el volante de 20 años manifestó que “es lo que todo futbolista quiere, sumar minutos durante el año, sumar partidos y eso me genera mucha confianza. Voy mejorando en mi rendimiento y eso me ayuda para lo que viene en mi carrera”. En esa misma conferencia de prensa no pudo evitar responder sobre las críticas que recibió el equipo, tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, indicó que “no nos liberamos de ninguna presión, nosotros queremos jugar todos los campeonatos posibles, ganarlos y para eso nos preparamos”. Además, manifestó el compromiso que tiene el equipo de ir por el título esta temporada: “Queremos ganar la fase 2 y también el acumulado. Vamos a hacer todo lo posible”.

Otro de los puntos que se le señaló a la institución fue el promedio de edad. Sobre este punto, Castillo respondió que “todos los planteles, en lo general, están apostando por menores y gente joven. El club lo viene haciendo años y también es importante contar con gente de experiencia, como lo tiene el club”.

Además, aclaró que los resultados bajos que tuvo en la segunda fase no se lo esperaban. “No sabría por qué se dio el bajón en el torneo. Nosotros tratamos de ganar siempre y se ve en campo. Si no sedan los resultados es parte del partido, es parte del futbol, pero nosotros estamos preparados y atentos para lo que se viene”, aseguró.

Sporting Cristal tendrá un reto complicado para la novena jornada de la Fase 2, al enfrentar a Melgar este viernes en el Miguel Grau. El cuadro arequipeño llega fuerte y con buenos resultados, por lo que Castillo indicó que “nosotros sabemos lo que nos jugamos y nos preparamos para ello”.





